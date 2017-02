17 Bikes of White Style 2017

Meet the riders and bikes from the first FMB World Tour event of the 2017 season. FMB Silver event White Style went down on the 27th January in Leogang, Austria.





Name : Torquato Testa

Nationality : ITA

Age : 23

Bike : Rose The Bruce

Favourite Trick : Flip Whip / 720





Nam e: Simon Pages

Nationality : FRA

Age : 20

Bike : Octane One Zircus

Favourite Trick : Flip Whip





Name : Nico Scholze

Nationality : GER

Age : 22

Bike : Canyon Stitched 720

Favourite Trick : Tsunami Backflip





Name : Diego Caverzasi

Nationality : ITA

Age : 22

Bike : Diego "NASA prototype"

Favourite Trick : Flip Bar Whip / Front Flip





Name : Szymon Godziek

Nationality : POL

Age : 25

Bike : Dartmoor TWO6PLAYER

Favourite Trick : Superman





Name : Petr Andreev

Nationality : RUS

Age : 28

Bike : Mutant Bikes

Favourite Trick : Flip Bar





Name : Anton Thelander

Nationality : SWE

Age : 22

Bike : Canyon Stitched 360

Favourite Trick : Motowhip





Name : Bienvenido Alba

Nationality : ESP

Age : 29

Bike : YT industries

Favourite Trick : Double Front Flip / 360 Invert





Name : Tom Cardy

Nationality : GBR

Age : 23

Bike : Green Bicycles

Favourite Trick : Tailwhip





Name : Freddy Pulman

Nationality : GBR

Age : 23

Bike : Canyon Stitched 360

Favourite Trick : Dipped Flatspin





Name : Remy Carra

Nationality : FRA

Age : 25

Bike : Canyon Bikes Stitched 720

Favourite Trick : Barspin variations





Name : Paul Couderc

Nationality : FRA

Age : 21

Bike : Commencal Bikes

Favourite Trick : Backflip Barspin





Name : Nuno Barroso

Nationality : POR

Age : 24

Bike : Dartmoor TWO6PLAYER

Favourite Trick : 360 Double Downside Tailwhip





Name : Nicolas Terrier

Nationality : FRA

Age : 23

Bike : Banshee AMP

Favourite Trick : Flatspin





Name : Michael Meisel

Nationality : GER

Age : 21

Bike : Propain 4BIDDEN

Favourite Trick : Frontflips / Tailwhips





Name : Markus Saurer

Nationality : AUS

Age : 23

Bike : Scott Voltage YZ 0.2

Favourite Trick : Backflip Barspin





Name : Lukas Schäfer

Nationality : AUS

Age : 22

Bike : Propain bikes

Favourite Trick : 360truck



Photographers: Christoph Laue / Richkphotography



2017 highlight clip: