DH & XC World Champs Teams Announced

United States of America

Downhill

Elite Women:



Abigail Hogie (Pivot Cycles Devo)

Elite Men:



Aaron Gwin (The YT Mob)

Charlie Harrison (Intense Factory Racing)

Neko Mulally (The YT Mob)

Kiran MacKinnon (Santa Cruz Bicycles)

Nik Nesteroff (KHS Factory Racing)

Dakotah Norton (Unior Devinci Factory Racing)

Luca Shaw (Santa Cruz Bicycles)



Junior Women:



Kaytlin Melvin (Sweetlines Racing)

Anna Newkirk (Team Project)

Samantha Soriano (COMMENCAL Junior Cartel)

Junior Men:



Gideon Bender (Kona Junior Factory)

Joey Foresta (GT Factory Racing)

Zach Gareis (Billy Goat Bikes/Leatts Protectives Racing)

Cole Suetos (InCycle Racing)

Nathan StClair (Transition Bikes)



XCO

Elite Women:



Kate Courtney (Specialized Bicycles Factory Racing Team)

Lea Davidson (Clif Pro Team)

Erin Huck (CZ Racing)

Ellen Noble (Trek Factory Racing Team)

Chloe Woodruff (Stan's-Pivot Pro Team p/b Maxxis)

Elite Men:



Howard Grotts (Specialized Bicycles Factory Racing Team)

Keegan Swenson (PStan's-Pivot Pro Team p/b Maxxis)

Luke Vrouwenvelder



Junior Women:



Katie Clouse (Giant Liv Cycling Team)

Mina Ricci (Bear Development Team p/b Trek)

Madeline Robbins (Bear Development Team p/b Trek)

Junior Men:



Nolan Jenkins (Whole Athlete)

Paul Fabian (Bear Development Team p/b Trek)

Scott Funston (Team Kona)

Quinn Simmons (Whole Athlete)

Kevin Vermaerke (Whole Athlete)

Jake Yackle (Yackle Brothers Racing)



U23 Women:



Haley Batten (Clif Pro Team)

Savilia Blunk (Whole Athlete)

Gwendalyn Gibson (NORCO Racing)

U23 Men:



Christopher Blevins (Specialized Bicycles Factory Racing Team)

Carson Beckett (Bear Pro Team p/b Trek)

Jerry Dufour (Bear Pro Team p/b Trek)

Cole Paton (Giant Factory Off-Road Team)

Sandy Floren (Bear Pro Team p/b Trek)



Great Britain

Downhill

Elite Women:



Rachel Atherton (Trek Factory DH)

Katy Curd (Specialized UK)

Tahnee Seagrave (Transition / Muc-Off)

Elite Men:



Phil Atwill (Dirt Zelvy Propain)

Adam Brayton (Hope)

Laurie Greenland (Mondraker)

Danny Hart (Madison Saracen)

Michael Jones (Mondraker)

Matt Walker (Madison Saracen)

Reece Wilson (Commencal)



Junior Women:



Maya Atkinson

Rosy Monaghan

Junior Men:



Luke Birkett

Jamie Edmonson

Kade Edwards (Trek Factory DH)

Henry Kerr (Dirt Zelvy Propain)

George Kerr (Dirt Zelvy Propain)

Riley Scott

Morgan Tyrell



New Zeland

Downhill

Elite Women:



Virginia Armstrong

Shania Rawson (Subway National Performance Hub)

Elite Men:



Sam Blenkinsop (NORCO Factory Team)

Brook Macdonald (MS Mondraker Team)

Ed Masters (Pivot Factory Racing)

Wyn Masters (GT Factory Racing)

Bryn Dickerson (FS Funn Team)

Matthew Walker (Cube Global Squad)

Keegan Wright

Reserve: Cole Lucas



XCO

Elite Women:



Samara Sheppard

Elite Men:



Sam Gaze (Specialized Pro Racing)

Anton Cooper (Trek Factory Racing)



U23 Men:

Switzerland

Downhill

Elite Women:



Camille Balanche

Carina Cappellari

Emilie Siegenthaler

Elite Men:



Noel Niederberger

Junior Paroz

Basil Weber

Lutz Weber



Junior Men:

XCO

Elite Women:



Ramona Forchini

Linda Indergand

Jolanda Neff

Kathrin Stirnemann

Andrea Waldis

Elite Men:



Lukas Flückiger

Mathias Flückiger

Andri Frischknecht

Lars Forster

Thomas Litscherk

Nino Schurter

Florian Vogel



Junior Women:



TBD

Junior Men:



TBD



U23 Women:



Sina Frei

Alessandra Keller

Nicole Koller

Lara Krähemann

Ramona Kupferschmied

Léna Mettraux

Aline Seitz

U23 Men:



Noah Blöchlinger

Filippo Colombo

Ramon Lauener

Joris Ryf



Find out which riders are going to representing which countries at this year's World Champs in Lenzerheide, Switzerland. This post will be updated as new information comes in.Ben Oliver (MTB National Performance Hub)Eden Cruise (Wellington, Subway National Performance Hub)Janosch KlausElia Saurer