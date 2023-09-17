28 Handlebar & Stem Setups of Enduro World Cup Riders

Sep 17, 2023
by Nick Bentley  

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28 Handlebar & Stem Setups
of Enduro World Cup Riders
from Chatel, France
Photography by Nick Bentley

We took a quick trip round the world cup enduro pits to talk handlebars and stems with the riders.

Editor's Note: Head to the end for some tables and averages.

Colby Pringle
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm

Innes Graham
Handlebar Width: 740mm
Handlebar Rise: 38mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 42.5mm

Henry Crease
Handlebar Width: 745mm
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 35mm

Matthew Fairbrother
Handlebar Width: 740mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 32mm

Vid Persak
Handlebar Width: 770mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm

Martin Maes
Handlebar Width: 780mm
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm

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Elliott Heap
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 40mm

Andreane Lanthier Nadeau
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm

Emmett Hancock
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm

Matthew Stuttard
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm

Josh Carlson
Handlebar Width: 765mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 45mm

Youn Deniaud
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm

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Mckay Vezina
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm

Rhys Verner
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 50mm

Emmy Lan
Handlebar Width: 755mm
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 35mm

Connor Fearon
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 50mm

Charlie Murray
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm

Sofia Wiedenroth
Handlebar Width: 740mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 31mm

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Kevin Miquel
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 31mm

Hattie Harnden
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 27.5mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm

Tracey Moseley
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 50mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm

Slawomir Lukasik
Handlebar Width: 755mm
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 42mm

Ryan Gilcrist
Handlebar Width: 750mm
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm

Richie Rude
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm

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Joe Millington
Handlebar Width: 755mm
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm

Cole Lucas
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm

Zakarias Johansen
Handlebar Width: 760mm
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm

Josh Bryceland
Handlebar Width: 800mm
Handlebar Rise: 50mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm

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I really needed to see it all in one place, so here's a big dumb spreadsheet of everything with some average measures below. Love, Dario.


Posted In:
Racing and Events Reviews and Tech Handlebars Stems


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Mandownmedia avatar

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28 Comments
  • 8 0
 would be interesting to see a scatterplot to see wingspan against bar width. glad to see narrower bars and longer stems prevail, i've always been 760 / 40-50. 800 / 35 always felt like hot garbage to me, and i'm 6' with a 6'4 wingspan. looked ridiculous on shorter riders too
  • 3 0
 Very interested in rider height/wingspan vs bar width as well!
  • 8 0
 31.8mm it's where it's at!
  • 2 11
flag jrs77 (1 hours ago) (Below Threshold)
 Not according to the data. 3-to-1 35mm clamp. Would someone just kill the 31.8mm pencil neck clamp standard already.
  • 4 0
 @jrs77: you realize this is because of sponsor obligations/product availability right? The fact that so many still actively seek out ‘obsoleted’ product speaks volumes. My new bike with 35 aluminum bars was noticeably uncomfortable until I switched them out
  • 7 0
 Remember when everyone was wanking on about how amazing 800mm + bars are...
  • 3 0
 There are plenty of 6'+ folks out there who get along great with an 800mm bar Smile
  • 1 0
 I made little press in extenders to make mine 820mm
  • 1 0
 They sort of made some sense on too short of reach bikes
  • 1 0
 @Tmackstab: maybe the bar wasn't designed / strength tested for that width.... yikes.
  • 1 0
 @nateb: 10mm man, it's really nothing. I did it because the outer clamp on the grip took up space which made my bar narrower at my contact points.
  • 5 0
 Rat Boy for the win!
  • 2 0
 This is excellent info. Thanks
  • 4 3
 This "article" is f*cking useless without knowing the rider's wingspan/height(maybe both).
  • 3 0
 Yeah, you should post those details on the article on your website!! Link it for us so we can all leave pinkbike, I bet it’s way better.
  • 1 0
 @dhftw1231: I guess you like being fed shit. My bad. I'll leave.
  • 1 0
 Everyone down sized and is running 50mm stems now. Guess long front short stem isn't quite the rage anymore....
  • 1 0
 Don't know if it impacted averages, but Henry Crease's bars are 645 in the sheet but 745 in the list.
  • 1 0
 Well done I really like nerding out on some spreadsheets.
  • 2 0
 Henry Crease brought the average down by 4mm.
  • 1 0
 Chad Rat boy (or man now?) running 800s
  • 1 0
 Honestly surprised to see so many carbon bars.
  • 1 0
 all so skinny bars
  • 2 5
 Can we get a poll from the enduro riders about whether they prefer riding an enduro bike or an electronic assist enduro bike?? without their industry bias to sell bikes?
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