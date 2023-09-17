28 Handlebar & Stem Setups of Enduro World Cup Riders

We took a quick trip round the world cup enduro pits to talk handlebars and stems with the riders.Editor's Note:
Head to the end for some tables and averages.Colby Pringle
Handlebar Width: 750mmInnes Graham
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 740mmHenry Crease
Handlebar Rise: 38mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 42.5mm
Handlebar Width: 745mmMatthew Fairbrother
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 35mm
Handlebar Width: 740mmVid Persak
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 32mm
Handlebar Width: 770mmMartin Maes
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 780mmElliott Heap
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 750mmAndreane Lanthier Nadeau
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 750mmEmmett Hancock
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 750mmMatthew Stuttard
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 760mmJosh Carlson
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 765mmYoun Deniaud
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 45mm
Handlebar Width: 750mmMckay Vezina
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm
Handlebar Width: 760mmRhys Verner
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm
Handlebar Width: 760mmEmmy Lan
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 755mmConnor Fearon
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 35mm
Handlebar Width: 760mmCharlie Murray
Handlebar Rise: 25mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 750mmSofia Wiedenroth
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 740mmKevin Miquel
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 31.8mm
Stem Length: 31mm
Handlebar Width: 750mmHattie Harnden
Handlebar Rise: 30mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 31mm
Handlebar Width: 760mmTracey Moseley
Handlebar Rise: 27.5mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm
Handlebar Width: 750mmSlawomir Lukasik
Handlebar Rise: 50mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm
Handlebar Width: 755mmRyan Gilcrist
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 42mm
Handlebar Width: 750mmRichie Rude
Handlebar Rise: 20mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 45mm
Handlebar Width: 760mmJoe Millington
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 50mm
Handlebar Width: 755mmCole Lucas
Handlebar Rise: 35mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm
Handlebar Width: 760mmZakarias Johansen
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 760mmJosh Bryceland
Handlebar Rise: 40mm
Aluminum or Carbon: Carbon
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 40mm
Handlebar Width: 800mm
Handlebar Rise: 50mm
Aluminum or Carbon: Aluminium
Clamp Size: 35mm
Stem Length: 35mm
I really needed to see it all in one place, so here's a big dumb spreadsheet of everything with some average measures below. Love, Dario.