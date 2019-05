Live Results: EWS Madeira 2019

Live Stage Updates:



Day Two Stage Map





STAGE 4





Results



Elite Women



1st. Ella Conolly: 3:24.75

2nd. Isabeau Courdurier: +0.15

3rd. Rae Morrison: +0.84

4th. Bex Baraona: +1.02

5th. Morgane Charre: +3.93

6th. Laura Charles:[ I]+5.27

7th. Melanie Pugin: +6.3

8th. Ines Thoma: +6.62

9th. Miranda Miller: +8.03

10th. Caro Gehrig: +8.6



Elite Men



1st. Martin Maes: 2:53.7

2nd. Ed Masters: +2.92

3rd. Adrien Dailly: +3.17

4th. Emanuel Pereira Pombo: +3.84

5th. Jose Borges: +4.6

6th. Jack Reading: +4.8

7th. Jesse Melamed: +5.3

8th. Florian Nicolai: +5.32

9th. Thomas Lapeyrie: +5.8

10th. Mathew Stuttard: +5.85





Riders are on track for the second day of EWS Madeira. Stay tuned for live stage results as they come in.Full race feed here