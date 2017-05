Final Results







Pro Men:



1. Adrien Dailly



2. Sam Hill



3. Martin Maes



4. Jesse Melamed



5. Richie Rude







Pro Women:



1. Cecile Ravanel



2. Katy Winton



3. Andreane Lanthier Nadeau



4. Anita Gehrig



5. Carolin Gehrig





Get the full results from the eventful day on the trails.