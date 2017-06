Enduro World Series Round 5, Millau - Day 1 Results

Day One

Pro Men:

Pro Women:

1. Adrien Dailly: 26:38.122. Theo Galy: 26:40.41 +0:02.293. Florian Nicolai: 27:02.50 - +0:24.384. Alexandre Cure: 27:03.01 +0:24.895. Jesse Melamed: 27:07.95 +0:29.836. Dimitri Tordo: 27:11.81 +0:33.697. Sam Hill: 27:13.05 +0:34.938. Greg Callaghan: 27:15.23 +0:37.119. Robin Wallner: 27:16.51 +0:38.3910. Jerome Clementz: 27:25.33 +0:47.211. Cecile Ravanel: 31:48.332. Anita Gehrig: 33:06.35 +1:18.023. Isabeau Courdurier: 33:23.25 +1:34.924. Katy Winton: 33:46.98 +1:58.655. Caro Gehrig: 33:55.98 +2:07.656. Bex Baraona: 34:12.19 +2:23.867. Andreane Lanthier-Nadeau: 34:15.29 +2:26.968. Ines Thoma: 34:50.55 +3:02.229. Becky Cook: 35:16.84 +3:28.5110. Chloe Gallean: 35:26.18 +3:37.85Get the full results from the eventful day on the trails.