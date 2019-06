Live Updates: EWS Val di Fassa 2019

Live Stage Updates:



Stage Map





STAGE 1





Results



Elite Women:



1st. Isabeau Courdurier: 10:28.41

2nd. Noga Korem: +13.14

3rd. ALN: 14.63

4th. Ines Thoma: +18.04

5th. Melanie Pugin: 21.01

6th. Morgane Charre: +24.49

7th. Ella Conolly: +27.22

8th. Rae Morrison: +38.69

9th. Miranda Miller: +40.76

10th. Becky Cook: +41.36



Elite Men:



1st. Richie Rude: 9:06.38

2nd. Sam Hill: +6.84

3rd. Ed Masters: +7.53

4th. Florian Nicolai: +10.12

5th. Marcello Pesenti: +18.77

6th. Youn Deniaud: +19.72

7th. Leigh Johnson: +20.14

8th. Matthew Walker: +20.41

9th. Maxime Chapuis: +20.47

10th. Robin Wallner: +20.69





STAGE 2







Riders are on track for the fourth round of the EWS in Italy. Stay tuned for live stage results as they come in.Full race feed here