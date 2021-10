Final Results from EWS Tweed Valley 2021

Elite Women



1st. Bex Baraona: 28:50.89

2nd. Hattie Harden: 28:51.21

3rd. Morgane Charre: 28:52.40

4th. Noga Korem: 28:59.07

5th. Isabeau Courdurier: 29:11.82



Stage winners



1. Bex Baraona

2. Hattie Harnden

3. Morgane Charre

4. Bex Baraona

5. Morgane Charre

6. Bex Baraona



Elite Men



1st. Martin Maes: 23:53.12

2nd. Jesse Melamed: 23:59.70

3rd. Adrien Dailly: 24:06.36

4th. Jack Moir: 24:27.17

5th. Charlie Murray: 24:43.96



Stage winners



1. Jack Moir

2. Martin Maes

3. Martin Maes

4. Jesse Melamed

5. Jesse Melamed

6. Martin Maes





U21 Women



1st. Polly Henderson: 29:43.42

2nd. Sophie Riva: 31:31.42

3rd. Ellen Flewitt: 34:14.94

4th. Justine Henry: 34:39.02



U21 Men



1st. Jamie Edmondson: 25:03.87

2nd. Jack Menzies: 25:15.53

3rd. Jake Ebdon: 25:25.43

4th. Luke Meier Smith: 25:30.12

5th. Manu Warnet: 25:32.53





Master Women



1st. Leonie Picton: 33:13.20

2nd. Becci Skelton: 33:55.74

3rd. Maxine Filby: 36:48.05

4th. Catherine Hart: 39:12.66



Master Men



1st. Dan Farrer: 26:29.23

2nd. Ian Austermuhle: 26:33.42

3rd. Sean Robinson: 26:45.70

4th. Kari Amour: 27:04.74

5th. Nigel Page: 27:26.26





After a hectic day of racing on the slippery trails of the Tweed Valley, Jack Moir and Melanie Pugin are crowned series champions. Check out all the results below.Stage results to follow. More results, here