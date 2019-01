FSA Announces 2019 Slayers of Dirt Roster

PRESS RELEASE: Full Speed Ahead

Full Speed Ahead is proud to announce our 2019 Slayers of Dirt roster. We've made some new additions, continued forward with some long term partnerships and gained some seriously stylish new talent. FSA-USA is based in Mukilteo, Washington, just a few minutes north of Seattle. Our riders are our family and we incorporate their input throughout the entire design and manufacturing process. All FSA-MTB products are developed and designed in house in the heart of the Pacific Northwest riding scene.• Nickname: The Big Bad Wolfe • Frame Sponsor: Polygon • Instagram: @thebigbad_wofle • Nickname: A.T. • Frame Sponsor: Norco • Instagram: @andrewtaylormtb • Nickname: C-Mac • Instagram: @conor_macfarlane • Nickname: Big Al • Frame Sponsor: Kona • Instagram: @alexanderkangas • Spirit Animal: Rhino • Frame Sponsor: Haro • Instagram: @ryannyquist • Nickname: Red • Frame Sponsor: Commencial • Instagram: @luca_cometti • Spirit Animal: Wolf • Frame Sponsor: Cannondale • Instagram: @coleshouse • Nickname: MoreReb • Frame Sponsor: Kona • Instagram: @beaumontreb • Spirit Animal: Grizzly • Frame Sponsor: NS • Instagram: @klennging • Spirit Animal: Dolphin • Frame Sponsor: Norco • Instagram: @joshgibb77 • Spirit Animal: Brown Bear • Frame Sponsor: Canyon • Instagram: @seamuspowell • Nickname: Yanto • Frame Sponsor: Marin • Instagram: @nikki_whiles • Nickname: Oli • Frame Sponsor: Banshee • Instagram: @oliviercuvet • Nickname: Dirty V • Frame Sponsor: Scott • Instagram: @alexvolokhov_ • Nickname: Veggie Reggie • Frame Sponsor: Hyper • Instagram: @raymondgeorge • Nickname: Biggles • Frame Sponsor: KHS Factory Racing • Instagram: @biggles_mtb • Nickname: Lil Nik • Frame Sponsor: KHS Factory Racing • Instagram: @nicolasnesteroff • Nickname: Swalty • Frame Sponsor: KHS Factory Racing • Instagram: @swaltonator • Nickname: Q-Dog • Frame Sponsor: KHS Factory Racing• Nickname: Louie • Frame Sponsor: Transistion • Instagram: @louie_blair