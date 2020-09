How to Watch World Cup XC + Crankworx Innsbruck Next Week on Red Bull TV

Nino Schurter at the World Cup in Nove Mesto, Czech Republic in 2018. Photo: Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

We weren't sure how we were going to make it through the summer without our weekly fix of live racing on Red Bull TV, but somehow we've made it into the fall. Now, we're going from drought to deluge with eleven live events in a week, just as we'd normally be wrapping up the season. Oh, 2020! So that we can all keep track of what events are going down when, we've put together a schedule below.Stay tuned for information on how to watch World Championships & the World Cup DH circuit.

September 29th
UCI XCC Short Trackin Nové Město na Moravě, Czech RepublicTime: PST 07:30 / EST 10:30 / BST 15:30 / CEST 16:30

September 30th
CWX Dual Slalom in Innsbruck, AustriaTime: PST 01:00 / EST 04:00 / BST 09:00 / CEST 10:00

October 1st
UCI XCO Womenin in Nové Město na Moravě, Czech RepublicTime: PST 03:00 / EST 06:00 / BST 11:00 / CEST 12:00UCI XCO MENin in Nové Město na Moravě, Czech RepublicTime: PST 06:30 / EST 09:30 / BST 14:30 / CEST 15:30

October 2nd
CWX PUMP TRACK in Innsbruck, AustriaTime: PST 09:00 / EST 12:00 / BST 17:00 / CEST 18:00

October 3rd
CWX SPEED AND STYLE in Innsbruck, AustriaTime: PST 05:30 / EST 08:30 / BST 13:30 / CEST 14:30UCI XCCin in Nové Město na Moravě, Czech RepublicTime: PST 07:50 / EST 10:50 / BST 15:50 / CEST 16:50

October 4th
SLOPESTYLE in Innsbruck, AustriaTime: PST 05:30 / EST 08:30 / BST 11:30 / CEST 14:30UCI XCO WOMENin Nové Město na Moravě, Czech RepublicTime: PST 02:30 / EST 05:30 / BST 10:30 / CEST 11:30CWX DOWNHILL in Innsbruck, AustriaTime: PST 04:30 / EST 07:30 / BST 12:30 / CEST 13:30UCI XCO MENin Nové Město na Moravě, Czech RepublicPST 06:00 / EST 09:00 / BST 14:00 / CEST 15:00