Julien Absalon Retires From World Cup XC

Une page se tourne... J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière en XC Olympique. De nouveaux objectifs se présentent à moi. Notamment la gestion de l’équipe Absolute-Absalon et mon rôle d’ambassadeur pour mes partenaires. Et pourquoi de nouveaux défis sous d’autres formes de compétitions😉 Next chapter, I decided to stop my XCO career. I’m now focus on the management of the Absolute-Absalon Team and with my Ambassador role for my partners. And maybe some new challenges on différents disciplines😉

