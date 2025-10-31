Pinkbike.com
Video: Mario VS Luigi on MTB's in this Halloween Edit
Oct 31, 2025
by
Shawn Querry
Words: Shawn Querry
Who will Princess Peach choose??
An epic battle in the brand-new Mega Pop trail at Mont-SM in Mauricie! ⚡️
After hours of filming and editing, here’s the final result, enjoy the ride!
Remember to subscribe on instagram : @shawnquerry
Filmed & edited by: Guillaume Couture / @gcmedia__
Author Info:
Shawnquerry
Member since Jan 5, 2015
2 articles
