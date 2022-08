Pinkbike Primer - Everything You Need to Know Ahead of the 2022 DH World Champs

The Track

Previous World Champions

ELITE MEN

ELITE WOMEN

What Happened in 2021?

Elite Women



1st. Myriam Nicole: 4:06.243

2nd. Marine Cabirou: +4.827

3rd. Camille Balanche: +6.099

4th. Monika Hrastnik: +9.085

5th. Tahnee Seagrave: +9.781

Elite Men



1st. Greg Minnaar: 3:28.963

2nd. Benoit Coulanges: +0.227

3rd. Troy Brosnan: +0.441

4th. Loris Vergier: +1.166

5th. Danny Hart: +1.850





Junior Women



1st. Izabela Yankova: 4:30.865

2nd. Kine Haugom: +10.844

3rd. Gracey Hemstreet: +13.245

4th. Simonka Kuchynkova: +15.153

5th. Delia De Mocogno: +15.512

Junior Men



1st. Jackson Goldstone: 3:37.097

2nd. Jordan Williams: +1.812

3rd. Lachlan Stevens-McNab: +3.560

4th. Ethan Craik: +4.848

5th. Oisin O Callaghan: +6.218



What Happened at the Last World Cup Round?

Elite Women



1st. Vali Höll: 4:56.012

2nd. Nina Hoffmann: 4:59.159

3rd. Eleonora Farina: 5:00.522

4th. Jess Blewitt: 5:11.908

5th. Monika Hrastnik: 5:12.210

Elite Men



1st. Finn Iles: 4:11.717

2nd. Laurie Greenland: 4:11.955

3rd. Troy Brosnan: 4:15.221

4th. Aaron Gwin: 4:17.531

5th. Bernard Kerr: 4:18.100



Junior Women



1st. Phoebe Gale: 5:09.223

2nd. Izabela Yankova: 5:16.084

3rd. Gracey Hemstreet: 5:16.805

4th. Valentina Roa Sanchez: 5:27.466

5th. Aimi Kenyon: 5:28.439

Junior Men



1st. Jackson Goldstone: 4:13.766

2nd. Jordan Williams: 4:17.566

3rd. Bodhi Kuhn: 4:20.302

4th. Lachlan Stevens-McNab: 4:26.463

5th. Ryan Pinkerton: 4:26.966



Entry List

DH - Junior Women

DH- Junior Men

DH- Elite Women

DH - Elite Men

Weather Forecast

Tuesday, August 23 - Track Walk

Sunshine and patchy clouds // 22°C // 1% precipitation // wind 9km/h



Wednesday, August 24 - Training

Mostly sunny and warm // 24°C // 1% precipitation // wind 7km/h



Thursday, August 25 - Qualifying

Partly sunny and warm; a thunderstorm in spots in the afternoon // 25°C // 40% precipitation // wind 7km/h



Friday, August 26 - Training

Intervals of clouds and sunshine with a thunderstorm in the area in the afternoon // 23°C // 55% precipitation // wind 7km/h



Saturday, August 27 - Finals

Mainly cloudy and warm with a couple of showers and a thunderstorm // 23°C // 60% precipitation // wind 9km/h



Weather forecast as of Monday, August 22 from

- Track Walk- Training- Qualifying- Training- FinalsWeather forecast as of Monday, August 22 from Accuweather

The Schedule

Tuesday, August 23

Wednesday, August 24

Thursday, August 25

Friday, August 26

Saturday, August 27

How to Watch

Pinkbike Fantasy Downhill League in Association with Specialized

The biggest race of the year is already upon us with the 2022 World Championships kicking off in Les Gets. This year's racing has been flat out and wild and we can guarantee that it will be no different this weekend. The course in Les Gets has proven itself to produce incredible racing from the dusty turns of 2019 to the slippery and loose 2021 race.Riders have had a few weeks since the last World Cup round at Mont-Sainte-Anne and there are now only a few days before we will see the newly crowned champions for 2022. Check out all you need to know before racing kicks off below.FullAttack has taken a walk and ride down the updated DH course in Les Gets. It looks like riders will same some fresh sections alongside some updated parts of the previous course.2021 // Val di Sole, Italy // Greg MINNAAR // RSA2020 // Leogang, Austria // Reece WILSON // GBR2019 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Loic BRUNI // FRA2018 // Lenzerheide, Switzerland // Loic BRUNI // FRA2017 // Cairns, Australia // Loic BRUNI // FRA2016 // Val di Sole, Italy // Danny HART // GBR2015 // Vallnord, Andorra // Loic BRUNI // FRA2014 // Hafjell, Norway // Gee ATHERTON // GBR2013 // Pietermaritzburg, South Africa // Greg MINNAAR // RSA2012 // Leogang, Austria // Greg MINNAAR // RSA2011 // Champery, Switzerland // Danny HART // GBR2010 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Sam HILL // AUS2009 // Canberra, Australia // Steve PEAT // GBR2008 // Val di Sole, Italy // Gee ATHERTON // GBR2007 // Fort William, United Kingdom // Sam HILL // AUS2006 // Rotorua, New Zealand // Sam HILL // AUS2005 // Livigno, Italy // Fabien BAREL // FRA2004 // Les Gets, France // Fabien BAREL // FRA2003 // Lugano, Switzerland // Greg MINNAAR // RSA2002 // Kaprun, Austria // Nicolas VOUILLOZ // FRA2001 // Vail, USA // Nicolas VOUILLOZ // FRA2000 /// Sierra Nevada, Spain // Myles ROCKWELL // USA1999 // Are, Sweden // Nicolas VOUILLOZ // FRA1998 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Nicolas VOUILLOZ // FRA1997 // Chateau-d’OEx, Switzerland // Nicolas VOUILLOZ // FRA1996 // Cairns, Australia // Nicolas VOUILLOZ // FRA1995 // Kirchzarten, Germany // Nicolas VOUILLOZ // FRA1994 // Vail, USA // Francois GACHET // FRA1993 // Metabief, France // Mike KING // USA1992 // Bromont, Canada // Dave CULLINAN // USA1991 // Ciocco, Italy // Albert ITEN // SUI1990 // Durango, USA // Greg HERBOLD // USA2021 // Val di Sole, Italy // Myriam NICOLE // FRA2020 // Leogang, Austria // Camille BALANCHE // SUI2019 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Myriam NICOLE // FRA2018 // Lenzerheide, Switzerland // Rachel ATHERTON // GBR2017 // Cairns, Australia // Miranda MILLER // CAN2016 // Val di Sole, Italy // Rachel ATHERTON // GBR2015 // Vallnord, Andorra // Rachel ATHERTON // GBR2014 // Hafjell, Norway // Manon CARPENTER // GBR2013 // Pietermaritzburg, South Africa // Rachel ATHERTON // GBR2012 // Leogang, Austria // Morgane CHARRE // FRA2011 // Champery, Switzerland // Emmeline RAGOT // FRA2010 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Tracy MOSELEY // GBR2009 // Canberra, Australia // Emmeline RAGOT // FRA2008 // Val di Sole, Italy // Rachel ATHERTON // GBR2007 // Fort William, United Kingdom // Sabrina JONNIER // FRA2006 // Rotorua, New Zealand // Sabrina JONNIER // FRA2005 // Livigno, Italy // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2004 // Les Gets, France // Vanessa QUIN // NZL2003 // Lugano, Switzerland // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2002 // Kaprun, Austria // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2001 // Vail, USA // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2000 /// Sierra Nevada, Spain // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1999 // Are, Sweden // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1998 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1997 // Chateau-d’OEx, Switzerland // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1996 // Cairns, Australia // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1995 // Kirchzarten, Germany // Leigh DONOVAN // USA1994 // Vail, USA // Missy GIOVE // USA1993 // Metabief, France // Giovanna BONAZZI // ITA1992 // Bromont, Canada // Juli FURTADO // USA1991 // Ciocco, Italy // Giovanna BONAZZI // ITA1990 // Durango, USA // Cindy DEVINE // CANIzabela Yankova kicked off racing in Val di Sole with a huge win in the Junior Women's race as she bested second-placed Kine Haugom by nearly 11 seconds. Jackson Goldstone took home the rainbow jersey from his first Junior World Championships after a great performance. There was a close fight with Jordan Williams, but Jackson found 1.812 seconds on the British rider.Myriam Nicole had a perfect run in the Elite Women's race to fly into first place by nearly five seconds. Marine Cabirou laid down one of the most impressive performances as she fought through her injury from Les Gets to cross the line in second place. 2020 World Champion, Camille Balanche, didn't match her winning run from the previous year, but she still walked away from Val di Sole with the bronze medal after a great run on the tricky course.The Elite Men's racing provided plenty of drama as Greg Minnaar secured his fourth World Championships title. Benoit Coulanges came close to taking the top spot, but he settled for the silver medal as he crossed the line 0.227 seconds behind Greg. Troy Brosnan rounded out the top three riders and was the only other person to come within a second of Greg Minnaar's winning time.The weather is mostly looking good for the week of racing in Les Gets. The only worrying part of the current forecast comes from the chance of rain showers and thunderstorms for finals. Let's hope this ends up missing the area and we get the same conditions for every rider.• 13:00-16:00 // On Foot Downhill Course Inspection - Riders and Teams• 09:30-13:30 // Official Downhill Training - Juniors and Elite Women• 13:45-17:45 // Official Downhill Training - Elite Men• 08:00-09:00 // Official Downhill Training - Juniors and Elite Women• 09:00-10:00 // Official Downhill Training - Elite Men• 10:30-11:30 // Qualifying - Juniors• 11:45-13:30 // Qualifying - Elites• 09:00-12:00 // Official Downhill Training - Juniors and Elite Women• 13:00-16:00 // Official Downhill Training - Elite Men• 08:00-09:00 // Official Downhill Training - Juniors and Elite Women• 09:30 // Final - Junior Women• After // Final - Junior Men• Followed by Awards Ceremony for Junior categories• 11:15-11:30 // Official Downhill Training - Women Elite qualified for the final• 11:30-12:30 // Official Downhill Training - Men Elite qualified for the final• 13:15 // Final - Elite Women• 14:35 // Final - Elite MenPinkbike will be providing you with the best daily coverage from Les Gets this week. Tune in to Pinkbike to catch photo epics, videos, and results from Timed Training, Practice, Qualifying, and Finals, as well as tech bits and news.And if you live in one of the lucky countries listed at this link , you can also watch World Champs live on redbull.tv And, totally unrelated for the rest of you, we've compiled a Pinkbike article on how to keep your data safe while browsing online, just because we absolutely care about your internet security. You can read our VPN Internet Safety Briefing here