Pinkbike Primer: Everything You Need to Know Ahead of the 2023 Downhill World Championships

Where is the 2023 Downhill World Champs?

What's the Track Like?

When and What Racing is Happening this Weekend?

Wednesday, August 2

Thursday, August 3

Friday, August 4

Saturday, August 5

What's the Weather Expected to be?

What Happened Last Time in Fort William?

Elite Women



1st. Nina Hoffmann: 5:14.170

2nd. Camille Balanche: +3.615

3rd. Myriam Nicole: +7.172

4th. Eleonora Farina: +9.621

5th. Vali Höll: +11.478

Elite Men



1st. Amaury Pierron: 4:37.115

2nd. Thibaut Daprela: +0.469

3rd. Laurie Greenland: +0.916

4th. Benoit Coulanges: +0.936

5th. Matt Walker: +1.927



Junior Women



1st. Gracey Hemstreet: 5:37.496

2nd. Phoebe Gale: +2.947

3rd. Aimi Kenyon: +6.067

4th. Jenna Hastings: +14.527

5th. Lisa Bouladou: +25.953

Junior Men



1st. Jordan Williams: 4:38.485

2nd. Jackson Goldstone: +0.038

3rd. Remy Meier-Smith: +4.476

4th. Henri Kiefer: +12.461

5th. Bodhi Kuhn: +13.927



Previous World Champions

ELITE MEN

ELITE WOMEN

How to Follow the Racing?

After a month away from World Cup racing it is time for a unique mid-season World Championships in Fort William. With a refreshed course and the threat of classic Scottish conditions we could be in for a wild showdown in the Highlands. Check out everything you need to know before racing kicks off in Fort William.2023 sees Fort William return as a World Championships venue for a second time after it previously hosted the event back in 2007. While the Scottish course remains a familiar challenge to many riders we have heard there are some big track changes this year that could spice things up for the biggest race of the year. As always expect battered bikes and riders as racing makes another trip to the Highlands of Scotland.While the course has undergone some big changes for this year's event watch Ben Cathro take on last year's course.The schedule provides non-stop action and a tough few days for riders with not a lot of time to rest. Here is a look at what you can expect to find happening this weekend.• 08:30-09:30 // Training - Junior Women• 09:30-11:30 // Training - Junior Riders• 11:30-12:30 // Training - Junior Men• 09:00-12:00 // Training - Elite Women & Junior Riders• 12:00-15:00 // Training - Elite Men• 15:30-15:45 // Training - Junior Women• 15:45-16:00 // Training - Junior Men• 16:30-17:00 // Qualifying - Junior Women• 17:00-18:00 // Qualifying - Junior Men• 08:30-10:00 // Training - Elite Women & Junior Riders• 10:00-11:30 // Training - Elite Men• 12:00-12:30 // Qualifying - Elite Women• 12:30-13:30 // Qualifying - Elite Men• 13:30-13:45 // Training - Junior Women• 13:45-14:00 // Training - Junior Men• 14:30 // Finals - Junior Women• 15:30 // Finals - Junior Men• 08:30-10:15 // Training - Elite Women• 10:15-12:00 // Training - Elite Men• 12:30-13:45 // Finals - Elite Women• 14:00-16:30 // Finals - Elite MenThe weather is looking mixed for the week of racing with things looking mostly dry for the main races. Hopefully, the forecast doesn't change and we don't see the event affected by any tricky conditions.Weather forecast as of Monday, July 31 from Accuweather The second round of the 2022 downhill World Cup provided incredible racing at Fort William. In the Junior Women's racing Gracey Hemstreet backed up her Lourdes win with another sizeable victory at Fort William. A slow third split caused Phoebe Gale to lose her grasp on the lead and despite pulling back around three seconds on the last parts of the course she settled for 2nd. Pinkbike Racing's Aimi Kenyon had an incredible run to cross the line only six seconds back and took third place. In an amazingly close race for such a long track Jordan Williams just pulled ahead of Jackson Goldstone by only 0.038 seconds. It looked like Jackson lost most of his time in the final split. Remy Meier-Smith completed the top three and was the only rider to come within 12 seconds of the top two.Nina Hoffmann took her first Fort William win and the first victory here for Germany as she crossed the line over three and a half seconds up. Camille Balanche couldn't match the speed of Nina but managed to have a clean run down the hill to second place. Amaury Pierron put down a huge run in the Elite Men's race to take his third back-to-back Fort William win and makes it two for two in 2022. Teammate Thibaut Daprela took second place and Laurie Greenland came within one second of the top time.2022 // Les Gets, France // Loic BRUNI // FRA2021 // Val di Sole, Italy // Greg MINNAAR // RSA2020 // Leogang, Austria // Reece WILSON // GBR2019 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Loic BRUNI // FRA2018 // Lenzerheide, Switzerland // Loic BRUNI // FRA2017 // Cairns, Australia // Loic BRUNI // FRA2016 // Val di Sole, Italy // Danny HART // GBR2015 // Vallnord, Andorra // Loic BRUNI // FRA2014 // Hafjell, Norway // Gee ATHERTON // GBR2013 // Pietermaritzburg, South Africa // Greg MINNAAR // RSA2012 // Leogang, Austria // Greg MINNAAR // RSA2011 // Champery, Switzerland // Danny HART // GBR2010 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Sam HILL // AUS2009 // Canberra, Australia // Steve PEAT // GBR2008 // Val di Sole, Italy // Gee ATHERTON // GBR2007 // Fort William, United Kingdom // Sam HILL // AUS2006 // Rotorua, New Zealand // Sam HILL // AUS2005 // Livigno, Italy // Fabien BAREL // FRA2004 // Les Gets, France // Fabien BAREL // FRA2003 // Lugano, Switzerland // Greg MINNAAR // RSA2002 // Kaprun, Austria // Nicolas VOUILLOZ // FRA2001 // Vail, USA // Nicolas VOUILLOZ // FRA2000 /// Sierra Nevada, Spain // Myles ROCKWELL // USA1999 // Are, Sweden // Nicolas VOUILLOZ // FRA1998 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Nicolas VOUILLOZ // FRA1997 // Chateau-d’OEx, Switzerland // Nicolas VOUILLOZ // FRA1996 // Cairns, Australia // Nicolas VOUILLOZ // FRA1995 // Kirchzarten, Germany // Nicolas VOUILLOZ // FRA1994 // Vail, USA // Francois GACHET // FRA1993 // Metabief, France // Mike KING // USA1992 // Bromont, Canada // Dave CULLINAN // USA1991 // Ciocco, Italy // Albert ITEN // SUI1990 // Durango, USA // Greg HERBOLD // USA2022 // Les Gets, France // Vali HÖLL // AUT2021 // Val di Sole, Italy // Myriam NICOLE // FRA2020 // Leogang, Austria // Camille BALANCHE // SUI2019 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Myriam NICOLE // FRA2018 // Lenzerheide, Switzerland // Rachel ATHERTON // GBR2017 // Cairns, Australia // Miranda MILLER // CAN2016 // Val di Sole, Italy // Rachel ATHERTON // GBR2015 // Vallnord, Andorra // Rachel ATHERTON // GBR2014 // Hafjell, Norway // Manon CARPENTER // GBR2013 // Pietermaritzburg, South Africa // Rachel ATHERTON // GBR2012 // Leogang, Austria // Morgane CHARRE // FRA2011 // Champery, Switzerland // Emmeline RAGOT // FRA2010 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Tracy MOSELEY // GBR2009 // Canberra, Australia // Emmeline RAGOT // FRA2008 // Val di Sole, Italy // Rachel ATHERTON // GBR2007 // Fort William, United Kingdom // Sabrina JONNIER // FRA2006 // Rotorua, New Zealand // Sabrina JONNIER // FRA2005 // Livigno, Italy // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2004 // Les Gets, France // Vanessa QUIN // NZL2003 // Lugano, Switzerland // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2002 // Kaprun, Austria // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2001 // Vail, USA // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA2000 /// Sierra Nevada, Spain // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1999 // Are, Sweden // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1998 // Mont-Sainte-Anne, Canada // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1997 // Chateau-d’OEx, Switzerland // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1996 // Cairns, Australia // Anne-Caroline CHAUSSON // FRA1995 // Kirchzarten, Germany // Leigh DONOVAN // USA1994 // Vail, USA // Missy GIOVE // USA1993 // Metabief, France // Giovanna BONAZZI // ITA1992 // Bromont, Canada // Juli FURTADO // USA1991 // Ciocco, Italy // Giovanna BONAZZI // ITA1990 // Durango, USA // Cindy DEVINE // CANTune in to Pinkbike to catch all the Fort William coverage throughout the week with results, photo epics, bike checks, race analysis and more.