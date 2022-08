Pinkbike Primer: Penultimate Race in the Battle for the Overall - Mont-Sainte-Anne World Cup XC 2022

The Track

Last Time at Mont-Sainte-Anne



Elite Men



1st. Nino Schurter: 1:27.05

2nd. Mathias Flueckiger: +30

3rd. Stephane Tempier: +38

4th. Titouan Carod: +56

5th. Gerhard Kerschbaumer: +1:02

6th. Ondrej Cink: +1:34

7th. Victor Koretzky: +1:43

8th. Jordan Sarrou: +1:57

9th. Andri Frischknecht: +2:00

10th. Henrique Avancini: +2:07





Elite Women



1st. Pauline Ferrand Prevot: 1:28.51

2nd. Jolanda Neff: +43

3rd. Rebecca McConnell: +1:17

4th. Anne Terpstra: +2:26

5th. Kate Courtney: +2:42

6th. Annie Last: +2:54

7th. Anne Tauber: +3:12

8th. Tanja Zakelj: +3:40

9th. Emily Batty: +3:59

10th. Linda Indergand: +4:46





Previous Winners Since 2009

Elite Men

2009:

2010 // World Champs:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019 // World Champs:

Elite Women

2009:

2010 // World Champs:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019 // World Champs:

What Happened at the Last Race?

Results:

Elite Women (7 Laps)



1st. Alessandra Keller: 1:24:35

2nd. Jenny Rissveds: 1:25:12

3rd. Anne Terpstra: 1:25:25

4th. Mona Mitterwallner: 1:25:42

5th. Jolanda Neff: 1:26:59



Elite Men (8 Laps)



1st. David Valero Serrano: 1:25:11

2nd. Titouan Carod: 1:25:16

3rd. Luca Braidot: 1:25:22

4th. Christopher Blevins: 1:25:22

5th. Filippo Colombo: 1:25:31



U23 Women (5 Laps)



1st. Noëlle Buri: 1:02:26

2nd. Luisa Daubermann: 1:03:09

3rd. Madigan Munro: 1:04:04

4th. Virág Buzsáki: 1:04:41

5th. Tamara Wiedmann: 1:05:34



U23 Men (6 Laps)



1st. Martin Vidaurre Kossmann: 1:01:33

2nd. Bjorn Riley: 1:01:34

3rd. Mathis Azzaro: 1:01:38

4th. Luca Martin: 1:01:56

5th. David Domingo Campos Motos: 1:02:11



Current Overall Standings

Elite Women

Elite Men

U23 Women

U23 Men

Weather Forecast

Thursday, August 4 - Training

Morning showers; otherwise, cloudy and humid // 25° // 100% Chance of Precipitation // 7 km/h Wind



Friday, August 5 - XCC

Mostly cloudy and comfortable // 23° // 0% Chance of Precipitation // 7 km/h Wind



Saturday, August 6 - Training

Intervals of clouds and sun // 25° // 29% Chance of Precipitation // 4 km/h Wind



Sunday, August 7 - XCO

Mostly cloudy and humid with a passing shower // 27° // 55% Chance of Precipitation // 11 km/h Wind



Weather forecast as of Monday, August 1 from

Schedule

Thursday, August 4

Friday, August 5

Saturday, August 6

Sunday, August 7

How to Watch

We're back for round seven of the 2022 XC World Cup with a stacked weekend of racing at Mont-Sainte-Anne. Check out all the details you need to know below.While the course is largely similar to three years ago, it does look like the classic "Beatrice" portion of the course has been removed.Julien AbsalonJose Antonio Hermida RamosJaroslav KulhavyNino SchurterJulien AbsalonNino SchurterNino SchurterJulien AbsalonNino SchurterMathias FlückigerNino SchurterCatharine PendrelMaja WloszczowskaCatharine PendrelCatharine PendrelKaterina NashJolanda NeffJolanda NeffCatharine PendrelYana BelomoinaJolanda NeffPauline Ferrand PrevotAfter the mud bath of Snowshoe, riders will be glad for the sunny and warm Mont-Sainte-Anne. There is a chance of some rain for the big races on Sunday, but nothing like last weekend.• 12:00-14:00 // Official XCO Training - Women Under 23 and Elite• 14:00-16:00 // Official XCO Training - Men Under 23 and Elite• 09:30-11:00 // Official XCO Training - Women Under 23 and Elite• 11:00-12:30 // Official XCO Training - Men Under 23 and Elite• 12:30-14:30 // Official XCO Training - All riders• 15:45-16:30 // Official XCC Training - Women• 16:30-17:15 // Official XCC Training - Men• 17:30 // World Cup Cross-Country Short Track - Women• 18:15 // World Cup Cross-Country Short Track - Men• 09:30-11:30 // Official XCO Training - Women• 11:30-13:30 // Official XCO Training - Men• 13:30-14:30 // Official XCO Training - All riders• 08:30 // World Cup Cross-Country Olympic - Women Under 23• 10:15 // World Cup Cross-Country Olympic - Men Under 23• 12:20 // World Cup Cross-Country Olympic - Women Elite - Followed by U23 awards• 14:50 // World Cup Cross-Country Olympic - Men Elite - Followed by elite awardsTune in to Pinkbike to catch all the Mont-Sainte-Anne coverage throughout the week.All the Elite races can be streamed live on redbull.tv Schedule:Mont-Sainte-Anne XCC Short Track: August 5 Live on Red Bull TV 17:20 EDTMont-Sainte-Anne XCO Women: August 7 Live on Red Bull TV 12:00 EDTMont-Sainte-Anne XCO Men: August 7 Live on Red Bull TV 14:30 EDT