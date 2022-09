Pinkbike Primer: The Trophy of Nations Returns to Finale Ligure

The Format

Stage 1:

Stage 2:

Stage 3:

Stage 4:

Stage 5:

The Teams

Team Andorra

Team Australia



MEN



1. Jack Moir

2. Dan Booker

3. Jordan Prochyra

4. Reserve: Andrew Cavaye





U21 MEN



1. Luke Meier-Smith

2. Ryan Gilchrist

3. Remy Meier-Smith





Team Austria



MEN



1. Peter Mihalkovits

2. Max Fejer

3. Stefan Mauser

4. Reserve: Lukas Stromberger





WOMEN



1. Hanna Steinthaler

2. Cornelia Holland

3. Fiona Klien





Team Belgium



MEN



1. Martin Maes

2. Gilles Franck

3. Bart De Vocht

4. Reserve: Jonas Demuylder





U21 MEN



1. Geraud Heine

2. Colin Demarteau

3. Clement Malevez

4. Reserve: Alexis Roukens





Team Canada



MEN



1. Jesse Melamed

2. Rhys Verner

3. Remi Gauvin

4. Reserve: Mckay Vezina





U21 MEN



1. Seth Sherlock

2. Emmett Hancock

3. Johnathan Helly

4. Reserve: Lief Rodgers







U21 WOMEN



1. Emmy Lan

2. Lily Boucher

3. Elly Hoskin





MASTER MEN



1. Ted Morton

2. Steve Storey

3. Craig Wilson

4. Reserve: Brandon Cassell





Team Czech Republic



MEN



1. Vojtech Blaha

2. Premek Tejchman

3. Jakub Riha





WOMEN



1. Pavla Balikova

2. Fejola Stepanka Nestlerova

3. Andrea Drengubakova







U21 MEN



1. Vojtech Klokocka

2. Jakub Pivnicka

3. Zdenek Fiedler





MASTER MEN



1. Milan Cizinsky

2. Petr Zubek

3. Ivo Caska





Team Denmark



MASTER MEN



1. Mads Weidemann

2. Nikolaj Laustsen

3. Glenn Jakobsen







Team Spain

Team Finland



U21 MEN



1. Tarmo Ryynanen

2. Erik Edvin Vaananen

3. Joonas Purtola









Team France



MEN



1. Alex Rudeau

2. Dimitri Tordo

3. Louis Jeandel

4. Reserve: Guillaume Larbeyou





WOMEN



1. Isabeau Courdurier

2. Morgane Charre

3. Melanie Pugin

4. Reserve: Julie Duvert







U21 MEN



1. Lisandru Bertini

2. Marin Kaux

3. Tom Lesquir

4. Reserve: Enzo Perez





U21 WOMEN



1. Justine Henry

2. Alizes Lassus

3. Lily Planquart

4. Reserve: Claire Chabbert







MASTER MEN



1. Karim Amour

2. Cedric Carrez

3. Franck Kirscher

4. Reserve: Guillaume Bernard







Team Great Britain



MEN



1. Elliott Heap

2. Mathew Stuttard

3. Alex Storr

4. Reserve: Lachlan Blair





WOMEN



1. Bex Baraona

2. Ella Conolly

3. Harriet Harnden

4. Reserve: Chloe Taylor







U21 MEN



1. Jack Piercy

2. Jayden Randell

3. Matt Crewther

4. Reserve: Ronan White





U21 WOMEN



1. Bethany McCully

2. Rowan Masterson

3. Emily Carrick-Anderson







MASTER MEN



1. Ian Austermuhle

2. Scott Edgworth

3. Andrew Lochhead







Team Germany



MEN



1. Christian Textor

2. Torben Drach

3. Max Pfeil

4. Reserve: Konstantin Leonhardt





WOMEN



1. Raphaela Richter

2. Ines Thoma

3. Veronika Bruchle

4. Reserve: Sofia Wiedenroth







U21 MEN



1. Lasse Eschler

2. Peter Fuchs

3. Leon Weihing

4. Reserve: Valentin Schleicher





MASTER MEN



1. Marcus Neumann

2. Alexander Kieser

3. Christoph Reiser

4. Reserve: Ingo Karb



Team Greece

Team Ireland



MEN



1. Greg Callaghan

2. Kelan Grant

3. Gary Donaldson

4. Reserve: Daniel Wolfe





U21 MEN



1. Ben Wilson

2. Brendan Conroy

3. Shane O Sullivan

4. Reserve: Jake White







MASTER MEN



1. Philip Mullan

2. Joe Ward

3. Michael Cowan







Team Iceland

Team Italy



MEN



1. Mirco Vendemmia

2. Tommaso Francardo

3. Simone Pelissero

4. Reserve: Davide Dalpian





WOMEN



1. Gloria Scarsi

2. Nadine Ellecosta

3. Laura Rossin

4. Reserve: Alia Marcellini







U21 MEN



1. Francesco Braconi

2. Daniel Cavosi

3. Igor Biamino

4. Reserve: Massimo De Sabbata





U21 WOMEN



1. Sophie Riva

2. Emilie Polo

3. Nicole Pesse







MASTER MEN



1. Martino Fruet

2. Damiano Rossa

3. Dimitri Modesti







Team Mexico



MEN



1. Diego Amazcua

2. Andres Lemus

3. Guillermo Cervantes







Team Netherlands

Team Norway



MEN



1. Oskar Omdal

2. Jens Bergmann

3. Ola Javold Landmark

4. Reserve: William Scheele





MASTER MEN



1. Espen Johnsen

2. Johan Schjerve

3. Einar Fronum





Team New Zealand



MEN



1. Edward Masters

2. Cole Lucas

3. Matthew Walker

4. Reserve: Charles Murray







Team Poland

Team Slovenia



MEN



1. Vid Persak

2. David Ivartnik

3. Jan Stucin





U21 MEN



1. Miha Smrdel

2. Miha Jerkic

3. Jan Polovsak





Team Switzerland



MEN



1. Patrick Luthi

2. Robin Janser

3. Gustav Wildhaber

4. Reserve: Tim Bratschi





WOMEN



1. Carolin Gehrig

2. Lisa Baumann

3. Anita Gehrig

4. Reserve: Sidonie Jolidon







U21 MEN



1. Alessandro Maghetti

2. Mathis Gantner

3. Lars Buengen

4. Reserve: Mika Mayr





MASTER MEN



1. Jonas Bahler

2. Claudio Negro

3. Luca Zenone

4. Reserve: Urs Pargmann





Team Slovakia

Team Sweden



MEN



1. Oliwer Kangas

2. Zakarias Johansen

3. Adam Larsson

4. Reserve: Philip Fagerberg





WOMEN



1. Filippa Ring

2. Elina Davidsson

3. Irma Johansson







U21 MEN



1. Andreas Hoglund

2. Olle Johnsson

3. Noa Jonson





MASTER MEN



1. Tommy Varg

2. Viktor Elofsson

3. Marten Sjoberg





Team USA



MEN



1. Richie Rude

2. Nikolas Nestoroff

3. Colton Peterson

4. Reserve: Max Sedlak





WOMEN



1. Amy Morrison

2. Porsha Murdock

3. Kate Lawrence







U21 MEN



1. John Brown

2. Jake Keller

3. JT Fisher





U21 WOMEN



1. Erin Bixler

2. Lauren Bingham

3. Ainsley Haggart







MASTER MEN



1. Christopher Canfield

2. Ryan Bingham

3. Brooks Nablo

4. Reserve: Joe Lawhill







The Weather

Friday, September 30

Saturday, October 1

Sunday, October 2

The Schedule

Friday, September 30

Saturday, October 1

Sunday, October 2

Finale Ligure closes the season once again for enduro, but this time it won't be as the last round of the EWS, but for the Trophy of Nations. It has been quite a few years since we last saw this event back in 2019. A lot has happened since the last event, but we will finally see new rainbow jerseys handed out once again in Finale. Here is everything you need to know before racing kicks off on Saturday.The race follows a similar format to all EWS races with five stages spread out across a single day. Unlike normal EWS races however, riders compete in a national team made of three members. Each team has 1 minute to drop into the stage together, with a 1-minute gap to the next team. The order of the three riders and the time gaps between them within that minute is up to them to decide. The individual times of each rider on the team on all stages are combined per stage to determine the overall result.Finale Ligure is back in its usual spot wrapping up the season. Finale always provides a challenge for riders and this weekend racers will have to balance the technical trails with riding as a group.6km / 950m descent7.3km / 865m descent908m / 135m descent2.2km / 205m descent2.4km / 285m descentAlex Iscla GrandvalletGuillem Casal VallsStefan Ancion Havet: Marti PayasIago Garay TamayoEdgar Carballo GonzalezMarco Veiga Amado: Pau Costa GraellGrigorios TsalafoutasElissaios GouvisSokratis Aris ZotosJonas StefanssonBorkur Smari KristinssonThorir Bjarni TraustasonManu WarnetLenhard WartenaSem Geilenkirchen: Koen ZandersSlawomir LukasikLukasz SzymczukDamian Konstanty: Olaf OdziomekMartin KnapecDenis KohutLubos StanoIt looks like we are in for some dry and warm weather for the 2022 Trophy of Nations.Weather forecast for Finale Ligure as of Thursday, September 29 from Accuweather The final round of the 2022 EWS sees the season continue with riders facing the Pro Stage on Saturday before a full-on day of stages on Sunday.// Trophy of Nations Training// Rider/Industry TrainingRider/Industry Race// Trophy of Nations Race