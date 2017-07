Qualifying Results - Lenzerheide DH World Cup 2017

Elite Men



1 // Aaron Gwin

2 // Troy Brosnan

3 // Greg Minnaar









Elite Women



1 // Rachel Atherton

2 // Myriam Nicole

3 // Tracey Hannah









Junior Men



1 // Sylvain Cougoureux

2 // Joe Breeden

3 // Finn Iles









Junior Women



1 // Shania Rawson

2 // Melanie Chapaz

3 // Samantha Kingshill





Lenzerheide Fantasy Contest