Race Analysis from the Lenzerheide DH World Cup 2023

Race Results

Elite Women



1st. Rachel Atherton: 3:07.514

2nd. Camille Balanche: 3:08.048

3rd. Nina Hoffmann: 3:08.301

4th. Vali Höll: 3:09.270

5th. Marine Cabirou: 3:11.118

Elite Men



1st. Jordan Williams: 2:39.222

2nd. Loris Vergier: 2:39.717

3rd. Loic Bruni: 2:39.907

4th. Laurie Greenland: 2:40.058

5th. Finn Iles: 2:40.232



Sector by Sector Results

Overall Split Positions



Elite Women

Sector 1

1st. Rachel Atherton: 49.303

2nd. Camille Balanche: 50.380

3rd. Vali Höll: 50.765

4th. Nina Hoffmann: 51.214

5th. Marine Cabirou: 52.445



Sector 2

1st. Rachel Atherton: 1:34.267

2nd. Vali Höll: 1:36.367

3rd. Camille Balanche: 1:36.653

4th. Nina Hoffmann: 1:36.694

5th. Marine Cabirou: 1:39.492



Sector 3

1st. Rachel Atherton: 2:03.349

2nd. Vali Höll: 2:04.675

3rd. Camille Balanche: 2:05.301

4th. Nina Hoffmann: 2:05.515

5th. Marine Cabirou: 2:07.957



Sector 4

1st. Rachel Atherton: 2:42.740

2nd. Nina Hoffmann: 2:43.437

3rd. Camille Balanche: 2:43.458

4th. Vali Höll: 2:43.840

5th. Marine Cabirou: 2:46.000



Finish

Elite Men

Sector 1

1st. Loic Bruni: 43.625

2nd. Loris Vergier: 43.873

3rd. Finn Iles: 44.173

4th. Laurie Greenland: 44.308

5th. Jordan Williams: 44.397



Sector 2

1st. Loris Vergier: 1:21.892

2nd. Loic Bruni: 1:22.242

3rd. Jordan Williams: 1:22.295

4th. Laurie Greenland: 1:22.382

5th. Finn Iles: 1:22.485



Sector 3

1st. Loic Bruni: 1:45.336

2nd. Jordan Williams: 1:45.819

3rd. Loris Vergier: 1:46.025

4th. Finn Iles: 1:46.114

5th. Laurie Greenland: 1:46.233



Sector 4

1st. Loris Vergier: 2:17.471

2nd. Jordan Williams: 2:17.472

3rd. Loic Bruni: 2:17.688

4th. Laurie Greenland: 2:18.039

5th. Finn Iles: 2:18.135



Finish

Split Rankings



Elite Women



Sector 1

Sector 2

1st. Rachel Atherton: 44.964

2nd. Nina Hoffmann: 45.480

3rd. Vali Höll: 45.602

4th. Gracey Hemstreet: 46.160

5th. Camille Balanche: 46.273



Sector 3

1st. Vali Höll: 28.308

2nd. Marine Cabirou: 28.465

3rd. Camille Balanche: 28.648

4th. Gracey Hemstreet: 28.801

5th. Nina Hoffmann: 28.821



Sector 4

1st. Gracey Hemstreet: 37.719

2nd. Nina Hoffmann: 37.922

3rd. Marine Cabirou: 38.043

4th. Camille Balanche: 38.157

5th. Vali Höll: 39.165



Final Split to Finish

1st. Gracey Hemstreet: 24.411

2nd. Camille Balanche: 24.590

3rd. Tahnee Seagrave: 24.727

4th. Rachel Atherton: 24.774

5th. Nina Hoffmann: 24.864





Elite Men



Sector 1

Sector 2

1st. Jordan Williams: 37.898

2nd. Loris Vergier: 38.019

3rd. Laurie Greenland: 38.074

4th. Finn Iles: 38.312

5th. Angel Suarez: 38.597



Sector 3

1st. Loic Bruni: 23.094

2nd. Jackson Goldstone: 23.297

3rd. Jordan Williams: 23.524

4th. Tuhoto-Ariki Pene: 23.551

5th. Finn Iles: 23.629



Sector 4

1st. Loris Veriger: 31.446

2nd. Jordan Williams: 31.653

3rd. Laurie Greenland: 31.806

4th. Jackson Goldstone: 31.809

5th. Finn Iles: 32.021



Final Split to Finish

1st. Jordan Williams: 21.75

2nd. Jackson Goldstone: 21.762

3rd. Laurie Greenland: 22.019

4th. Tuhoto-Ariki Pene: 22.04

5th. Danny Hart: 22.086





Story of the Race

Elite Women

Elite Men

The Perfect Run

Elite Women

Elite Men

Stats Breakdown

Overall Standings

The flat-out and dusty course in Lenzerheide delivered the good with some of the best racing we have seen in years. As the dust settles in Switzerland it is the British riders Rachel Atherton and Jordan Williams who came out on top, but who else was performing well at the World Cup opening round in Lenzerheide?After a historic day of racing let's get into the results and stats.Full results, here The Perfect Run: 3:04.705 (2.809 seconds faster than the race winner)//Rachel Atherton: 49.303 // Rachel Atherton: 44.964 // Vali Höll: 28.308 // Gracey Hemstreet: 37.719 // Gracey Hemstreet: 24.411 //The Perfect Run: 2:37.813 (1.409 seconds faster than the race winner)//Loic Bruni: 43.625 // Jordan Williams: 37.898 // Loic Bruni: 23.094 // Loris Veriger: 31.446 // Jordan Williams: 21.75 //