Radon Announces Revised Slide Trail Lineup for 2020

PRESS RELEASE: Radon Bikes

Three versions:

Four sizes:

Front:

Rear:

Prices:

RADON SLIDE 10.0 – 3.799€ / 13,90kg

Specs:

RADON SLIDE 9.0 – 2.999€ / 14.30kg

Specs:⠀

RADON SLIDE TRAIL 8.0 – 2.499€ / 14.20kg

Specs:⠀

Geometry:

After its first model-year, we've updated our 29" Trail / Enduro bike the SLIDE TRAIL. There are three different versions which all have the same hybrid-frame made from a carbon front triangle and an aluminum rear frame.It features 140mm of travel. The Slide Trail is available in four different sizes with reach-numbers from 428mm in size S (16") up to 481mm in size XL (22").8.0 / 9.0 / 10.0S (16”) / M (18”) / L (20”) / XL (22”)150mm travel140mm travel29” wheelsCarbon front triangleAluminum rear triangleFlip Chip enables two different geometry-settings >Headangle 65,6° / 66,6°Seatangle 75,5° / 76,5°BB-drop -25mm / -11mm8.0 > 2.499€ / 9.0 > 2.999€ / 10.0 > 3.799€Fox 36 Float Factory, FIT GRIP2, Kashima 150mmFox Float DPX2 Factory, LV, EVOL. 140mmNewMen SL A30, 30mmSRAM G2 RSC (200/180)SRAM X1 Carbon, 12-Speed, 30T⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SRAM X01 Eagle, 12-Speed⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SRAM GX Eagle, 10-50, 12-Speed⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MRP 1X chainguide ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Turbine R bar, 780mm, 20mm rise⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Turbine R stem, 50mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Fox Transfer Factory, 125 (S) / 150mm (M/L/XL)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SDG Radar saddle⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHF Skinwall Dual, EXO, TR, 29" x 2.5" WT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHR II Skinwall Dual, EXO, TR, 29" x 2.4" WT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Fox 36 Float Performance Elite, FIT GRIP2, 150mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Fox Float DPX2 Performance Elite, LV, EVOL. 140mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DT Swiss M1700 Spline, 30mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Magura MT5 (203/180)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Shimano SLX FC-M7100, 12-Speed, 30T⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-Speed⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Shimano SLX, CS-M7100, 10-51, 12-Speed⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MRP 1X chainguide ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Æffect R bar, 760mm, 20mm rise⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Æffect R stem, 50mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SDG Tellis dropper, 125 (S) / 150mm (M/L/XL)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SDG Radar saddle⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rockshox Revelation RC, 150mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rockshox Deluxe Select+, 140mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DT Swiss M1900 Spline, 30mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Magura MT5, 203/180⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sram X1 Eagle crank, 30T⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sram NX Eagle, 11-50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MRP 1X chainguide⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Aeffect bar, 760mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Race Face Aeffect stem, 50mm⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀RADON Dropper, 125 (S) / 150mm (M/L/XL)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SDG Radar saddle⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHF, Skinwall Dual, EXO, TR, 29" x 2.5 WT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maxxis Minion DHR, Skinwall Dual, EXO, TR, 29" x 2.4 WT⠀Size S (16")Size M (18")Size L (20")Size XL (22")All bikes will be available in September at www.radon-bikes.de .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀