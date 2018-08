Results: Air DH - Crankworx Whistler 2018

Women

Men

Mentions:

The Fox Air DH takes place on the one and only A-Line in the Whistler Mountain Bike Park.1. Jill KINTNER 4:23.522. Vaea VERBEECK +0.403. Casey BROWN +3.784. Georgia ASTLE +4.675. Leonie PICTON +6.856. Manon CARPENTER +7.067. Danielle BEECROFT +7.918. Anneke BEERTEN +8.099. Christina CHAPPETTA +10.9910. Anita GEHRIG +11.611. Finn ILES 3:58.062. Magnus MANSON +2.293. Bas VAN STEENBERGEN +2.564. Samuel BLENKINSOP +3.415. Adrien LORON +4.016. Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS +4.577. Cody KELLEY +4.788. Lee JACKSON +5.889. Henry FITZGERALD +5.9410. Connor FEARON +6.41Happy Birthday Finn Iles!!Full results can be found here See the course, and find out what's up next in our Essential Guide to Crankworx Whistler