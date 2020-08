Elite Women

Elite Men

Results from the final race of the second week of racing in the CLIF Crankworx Summer Series.1. Casey Brown2. Vaea Verbeeck3. Miranda Miller4. Georgia Astle5. Andreane Lanthier Nadeau1. Jesse Melamed2. Rhys Verner3. Kirk Mcdowall4. Mckay Vezina5. Henry FitzgeraldWatch the replay here