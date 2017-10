Results: Red Bull Rampage 2017

Your leader after run one: Kurt Sorge. Your leader after run one: Kurt Sorge.



After the first of two runs at Red Bull Rampage 2017, here are the current rankings.



Run 1

1. Kurt Sorge 92.66

2. Cam Zink 90.33

3. Thomas Genon 88.33

4. Carson Storch 87.66

5. Kyle Strait 87.33

6. Tyler McCaul 86.33

7. Tom van Steenbergen 84

8. Andreu Lacondeguy 83

9. Antoine Bizet 81.66

10. Darren Berrecloth 80

11. Ethan Nell 77

12. Pierre Edouard Ferry 76

13. Vincent Tupin 75

14. Logan Binggeli 69.66

15. Bas van Steenbergen 68.66

16. Ryan Howard 67.66

17. Brandon Semenuk 48.33

18. Brett Rheeder 43.00