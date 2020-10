Live Updates & Results: Speed & Style - Crankworx Innsbruck 2020

Live Updates



Men - Round of 16 [Heat 1]



Tomas Lemoine beats Iven Ebener (+2.359)

Kaos Seagrave beats Boris Rezabek (+2.945)

Louis Reboul beats Szymon Godziek (+1.989)

Christoph Schimpl beats Timothé Bringer (+0.085)

Lukas Schafer beats Lukas Skiold (+1.650)

Peter Kaiser beats Anton Thelander (+0.984)

Max Fredriksson beats Przemek Abramowicz (+0.769)

Sam Reynolds beats Gordon Brown (+2.740)





Riders are now on course for the 2020 Crankworx Innsbruck Speed and Style. Check out live updates and results from the competition below and watch the live broadcast here