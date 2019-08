Results: XC Team Relay - MSA World Championships 2019

1. SWITZERLAND 19.550 km/h 1:02:55 SUI

2. UNITED STATES OF AMERICA 19.467 km/h 1:03:11 USA

3. FRANCE 19.406 km/h 1:03:23 FRA

4. ITALY 19.254 km/h 1:03:53 ITA

5 CANADA 19.199 km/h 1:04:04 CAN

• 1A ROTH Joel MU 1999 11:57 8• 1B BAUMANN Janis MJ 2002 12:27 5• 1C FREI Sina WU 1997 13:41 5• 1D NEFF Jolanda WE 1993 13:31 3• 1E SCHURTER Nino ME 1986 11:19 1• 6A BLEVINS Christopher MU 1998 11:33 3• 6B AMOS Riley MJ 2002 12:46 3• 6C BATTEN Haley WU 1998 13:30 2• 6D COURTNEY Kate WE 1995 13:31 2• 6E SWENSON Keegan ME 1994 11:51 2• 5A DANIEL Thibault MU 1997 11:56 6• 5B MARTIN Luca MJ 2002 12:52 12• 5C FERRAND PREVOT Pauline WE 1992 13:33 6• 5D LECOMTE Loana WU 1999 13:39 5• 5E SARROU Jordan ME 1992 11:23 3• 4A AVONDETTO Simone MU 2000 12:10 10• 4B VITTONE Andreas Emanuele MJ 2001 12:25 9• 4C BERTA Martina WU 1998 13:58 7• 4D LECHNER Eva WE 1985 13:58 7• 4E BRAIDOT Luca ME 1991 11:22 4• 8A AUCLAIR Raphael MU 1997 11:57 7• 8B WOODS Carter MJ 2001 12:03 2• 8C ARSENEAULT Laurie WU 1997 14:44 9• 8D PENDREL Catharine WE 1980 13:54 8• 8E DISERA Peter ME 1995 11:26 5