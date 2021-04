Riders Announced for Fireride Invitational Freeride Event in Mexico

Press Release: Fireride Invitational

Fireride takes it up a notch by hosting Fireride Invitational 2.0 18th-22nd May with its first stop in Mexico.FireRide is a 4-day event with the best athletes from around the world with an action-packed schedule!Wednesday, May 19: Practice & mediaThursday, May 20: Riding & mediaFriday, May 21: Masters Airbag Session | Evening High Jump World Record AttemptSaturday, May 22: Dual Slalom / Long Jump / Whip-off Battle / Best Trick | Sensea Beach Club PartyRider List:Male- Adolf Silva- Dylan Stark- Johny Salido- Pete Salido- Reed Boggs- DJ Brandt- Luis Lacondeguy- Ethan Nell- Nicholi Rogatkin- Alan Mandel- Tomas Lemoine- Bernardo Cruz- Adrien Loron- Antoni Villoni- Yannick Granieri- Kurtis Downs- Sam Pilgrim- Ricardo Pereo- Roberto Castillo- Will White- Ryan Rodriguez- Tomas Zejda- Anjando Salas- Luke Whitlock- Nicolas Ruiz- Ivan Vinas- Tobo Gangster- Ivan Baurista- Dylan Crane- Juan Taylor- Nico Cantu- Santiago De Avila- Ryan Howard- Dillon Learrr- Patrick RobinsonFemale:- Ana Julia- Ming Goetz- Brooke Trine- Stephanie Nychika- Kaia JensenInstagram: FirerideFestivalURL: https://fireride.bike/ Bikes, Tacos & Good times.