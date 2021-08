Round Up: Who are the 2021 DH, XC & Enduro National Champions Across the Globe?

Australian National Championships

DH

XC

Austrian National Championships

XC

DH

Bosnia & Herzegovina National Championships

XC

British National Championships

DH

XC

Bulgarian MTB National Championships

XC

DH

Canadian National Championships

DH

Croatian National Championships

XC

Cyprus National Championships

XC

Czech National Championships

DH

Danish National Championships

XC

Estonian National Championships

DH

XC

French National Championships

XC

DH

German National Championships

XC

Greek National Championships

XC

Honduras National Championships

XC

Hong Kong National Championships

XC

Hungarian National Championships

XC

Israel National Championships

XC

Italian National Championships

Enduro

XC

DH

Kazakhstan National Championships

XC

Latvian National Championships

XC

Lithuanian National Championships

XC

Macedonian National Championships

XC

Mexico National Championships

XC

New Zealand National Championships

DH

XC

Portuguese National Championships

XC

DH

Puerto Rican National Championships

XC

Romanian National Championships

XC

Russian National Championships

XC

Salvadoran National Championships

DH

XC

Serbian National Championships

XC

Slovenian National Championships

XC

DH

Spanish National Championships

Enduro

XC

DH

South African National Championships

DH

Swedish National Championships

Enduro

Swiss National Championships

XC

DH

Thailand National Championships

XC

Ukrainian National Championships

XC

USA National Championships

XC

DH

Enduro

With every nation holding their own National Championships it can be hard to keep up with who is wearing their nation's flag on their kit. To help with the confusion we have put together a round-up of all the National Championships so far this year and we will keep it updated throughout the year. Check out all the winners below.Elite Men - Troy BrosnanElite Women - Sian A'HernElite Men - Daniel McConnellElite Women - Rebecca McConnellU23 Men - Sam FoxU23 Women - Katherine HoskingJunior Men - Joel DoddsJunior Women - Hayley OakesElite Men - Maximilian FoidlElite Women - Mona MitterwallnerU23 Men - Mario BairJunior Men - Jan ChristenJunior Women - Clara SommerElite Men - David TrummerElite Women - Sophie GutöhrleElite Men - Vedad KaricElite Women - Lejla TanovicU23 Men - Siniša LukicU23 Women - Amina GogicJunior Men - Ivan SoldoJunior Women - Amna GanicElite Men - Matt WalkerElite Women - Katherine SharpElite Men - Frazer ClachertyElite Women - Isla ShortU23 Men - Harry BirchillU23 Women - Harriet HarndenJunior Men - Corran Carrick-AndersonJunior Women - Elena McGorumElite Men - Bogdan StoychevElite Women - Yoana ValkanovaU23 Men - Yasen AleksandrovJunior Men - Martin HristovElite Men - Stivian GatevElite Women - Izabela YankovaElite Men - Finn IlesElite Women - Casey BrownElite Men - Matija MeštrićElite Women - Larisa BošnjakJunior Men - Fran BošnjakJunior Women - Anja NaduElite Men - Andreas MiltiadisElite Women - Elina SophocleousJunior Men - Giorgos KouzisJunior Women - Constantina GeorgiouElite Men - Stanislav SehnalElite Women - Barbora PrudkováElite Men - Simon AndreassenElite Women - Gustav PedersenJunior Men - Caroline BohéJunior Women - Alberte JensenElite Men - Robert JohansonElite Women - Maaris MeierElite Men - Martin LooElite Women - Janika LõivU23 Men - Joosep MesiU23 Women - Merili SirvelJunior Men - Romet PajurJunior Women - Elisabeth EbrasElite Men - Maxime MarotteElite Women - Loana LecomteU23 Men - Luca MartinJunior Men - Adrien BoichisJunior Women - Tatiana TournutElite Men - Benoit CoulangesElite Women - Myriam NicoleElite Men - Manuel FumicElite Women - Leonie DaubermannU23 Men - David ListU23 Women - Luisa DaubermannElite Men - Periklis IliasElite Women - Varvara FasoiJunior Men - Alexandros KarousosJunior Women - Eleftheria GiachouElite Men - Luis LópezElite Women - Karen CanalesU23 Men - Cesar NolascoJunior Men - Ronis Salinas PonceElite Men - Kwun Hei HoElite Men - András PartiElite Women - Kata Blanka VasJunior Men - Márk Takács-ValentJunior Women - Csenge Anna BokrosElite Men - Tomer ZaltsmanElite Women - Naama NoymanJunior Men - Ori HeracovitzJunior Women - Daniel FigerElite Men - Mirco VendemmiaElite Women - Nadine EllecostaElite Men - Nadir ColledaniElite Women - Eva LechnerU23 Men - Juri ZanottiU23 Women - Giada SpeciaJunior Men - Yannick ParisiJunior Women - Sara CortinovisElite Men - Davide CappelloElite Women - Veronika WidmannElite Men - Shakir AdilovElite Women - Alina SarkulovaJunior Men - Nikita GalkinJunior Women - Bota BatyrbekovaElite Men - Martins BlumsElite Women - Zane KelpeJunior Men - Ronalds BlumsbergsJunior Women - Evelina Ermane MarcenkoElite Men - Ignas AmbrazaElite Women - Katazina SosnaJunior Men - Justinas BiekšaJunior Women - Martyna ŽemaitytėElite Men - Emil CvetanovElite Women - Aneta AntovskaJunior Men - Dimitar JovanoskiElite Men - Jose Gerardo Ulloa ArevaloElite Women - Daniela Campuzano Chavez PeonU23 Men - Adair Zabdiel Gutierrez PrietoU23 Women - Ana Ruth Clark InfanteJunior Men - Ivan Aguilar VillegasJunior Women - Andrea Cerda OrnelasElite Men - Samuel BlenkinsopElite Women - Jessica BlewittElite Men - Anton CooperElite Women - Samara MaxwellJunior Men - Ethan RoseJunior Women - Cameron MiaElite Men - Ricardo MarinheiroElite Women - Raquel QueirósU23 Men - Tiago CoelhoU23 Women - Marta BrancoJunior Men - Tomás FrazãoJunior Women - Mariana LíbanoElite Men - Gonçalo BandeiraElite Women - Margarida BandeiraElite Men - Georwill Pérez RománElite Women - Suheily Rodriguez CruzJunior Men - Jarier Laureano MendezJunior Women - Karina Martínez OrtizElite Men - Vlad DascaluElite Women - Manuela MuresanU23 Men - Razvan-Dan GrecU23 Women - Eszter BereczkiJunior Men - Rares-Constantin HogasJunior Women - Georgeta-Natalia ManescuElite Men - Timofei IvanovElite Women - Viktoria KirsanovaJunior Men - Ivan RomanovJunior Women - Arina KuzminaElite Men - José Mauricio Peña ReveloElite Women - Mariana SalazarElite Men - Rafael CariasElite Women - Xenia EstradaU23 Men - Josué AranaJunior Men - Jimmy FloresJunior Women - Deborah LópezElite Men - Aleksandar RomanElite Women - Jovana CrnogoracJunior Men - David DemerJunior Women - Anja NikitovićElite Men - Mihael ŠtajnarElite Women - Tanja ŽakeljJunior Men - Tine JerebJunior Women - Ema MovrinElite Men - Luka BergincElite Women - Monika HrastnikElite Men - Edgar Carballo GonzalezElite Women - Sara Yusto SanchezElite Men - David Valero SerranoElite Women - Rocio Del Alba Garcia MartinezU23 Men - Jofre Cullell EstapeU23 Women - Lucia Gomez AndreuJunior Men - Aniol Morell CollJunior Women - Sara Mendez BerlangaElite Men - Alex MarinElite Women - Aina Gonzalez GrimauElite Men - Theo ErlangsenElite Women - Frances Du ToitElite Men - Robin WallnerElite Women - Filippa RingElite Men - Mathias FlueckigerElite Women - Jolanda NeffU23 Men - Alexandre BalmerU23 Women - Jacqueline SchneebeliJunior Men - Jan ChristenJunior Women - Monique HalterElite Men - Yannick BaechlerElite Women - Camille BalancheElite Men - Keerati SukprasartElite Women - Warinthorn PhetpraphanU23 Men - Phunsiri SirimongkhonU23 Women - Jarinya SuebjakthinJunior Men - Sapprasoet PimsaengJunior Women - Sarah Areeya KrebsElite Men - Oleksandr KoniaievElite Women - Yana BelomoinaJunior Men - Oleksandr HudymaJunior Women - Mariia SukhopalovaElite Men - Keegan SwensonElite Women - Erin HuckU23 Men - Riley AmosU23 Women - Savilia BlunkJunior Men - Brayden JohnsonJunior Women - Ruth HolcombElite Men - Dakotah NortonElite Women - Kailey SkeltonElite Men - Cody KelleyElite Women - Amy Morrison