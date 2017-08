Sam Hill to Race DH World Champs in Cairns

The Australian Team:

Earlier today Mountain Bike Australia confirmed the riders that will race at this year's MTB World Championships in Cairns from 5-10 September.Troy Brosnan (SA)Jack Moir (NSW)Connor Fearon (SA)Michael Hannah (QLD)Dean Lucas (VIC)Sam Hill (WA)Joshua Button (NSW)Jake Newell (NSW)Reserves: Jackson Frew; Graeme MuddTracey Hannah (QLD)Ronja Hill-Wright (ACT)Danielle Beecroft (NSW)Tegan Molloy (NSW)Kellie Weinert (NSW)Sian A’Hern (NSW)Katie Lawlor (QLD)Shelly Flood (SA)Daniel McConnell (ACT)Cameron Ivory (NSW)Kyle Ward (NSW)Mark Tupalski (ACT)Adrian Jackson (VIC)Russell Nankervis (VIC)Sebastian Jayne (VIC)Tasman Nankervis (VIC)Reece Tucknott (WA)Ben Bradley (TAS)Alex Lack (TAS)Callum Carson (NSW)Nicholas Pedler (QLD)Michael Potter (NSW)Luke Brame (NSW)Reserve: Michael DentonRebecca Henderson (ACT)Peta Mullens (VIC)Kathryn McInerney (VIC)Eliza Kwan (ACT)Sarah Riley (VIC)Anna Beck (QLD)Tory Thomas (VIC)Holly Harris (NSW)Megan Williams (QLD)Charlotte Culver (NSW)