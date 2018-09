Social Roundup: First Hits - Hardline 2018

link="http://www.w3.org/1999/xlink">

View this post on Instagram

RAW VIDEO from @redbulluk #HARDLINE first day of practice! These boys were sending it! 🔥SWIPE for more madness ft. @kaosseagrave @lauriegreenland_ @kade_2000 @bernard_kerr @davidmcmillan @gaetan_vige @gregwilliamson1 @bragevestavik @flopayet @dan_atherton @jose_ratland @craig_sevenevans @samhockenhull @joesmithdh @keeganwrightmtb @alexandre_fayolle88 @killiancallaghan @reecowilson @jerome_caroli @phil_atwill & more!!!