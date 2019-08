Switzerland Announces 2019 World Champs Team

Downhill

Junior Men

Elite Women

Elite Men

Cross Country

Junior Women

U23 Women

Elite Women

Junior Men

U23 Men

Elite Men

Press Release:

Regions in Article

Switzerland has announced its 32-strong team to compete at the World Championships in Mont Sainte Anne in September.Here's the full line up:Yannick BächlerJanosch KlausCamille BalancheCarina CappellariEmilie SiegenthalerBasil WeberLutz WeberRonja BlöchlingerJacqueline SchneebeliSina FreiNicole KollerRamona ForchiniLinda IndergandAlessandra KellerJolanda NeffJanis BaumannDario LilloLuke WiedmannVital AlbinAlexandre BalmerFilippo ColomboFabio PüntenerJoel RothUrsin SpeschaMathias FlückigerAndri FrischknechtReto IndergandThomas LitscherNino SchurterMatthias StirnemannFlorian VogelLukas Flückiger *Lars Forster *Fabian Giger *(*) After the race in Lenzerheide, Lukas Flückiger, Lars Forster or Fabian Giger will be awarded eighth place on the grid.