The Complete Guide to the 2024 World Cup XC Teams

It's been a busy off-season of team rumours with big changes for 2024. Now that the UCI has released its XC team lists
, we can take a look at all the team moves and try to anticipate what the 2024 Olympic and World Cup race season might bring.
Teams to Watch in 2024:
ALPECIN-DECEUNINCK
Ronja Eibl, Samuel Gaze, Puck Pieterse, Mathieu Van Der Poel
After the domination of Puck Pieterse last year and Sam Gaze's XCC World Champs title, Alpecin-Deceuninck is one of the top teams heading into 2024. With this year's return to the Olympics, all eyes will be on whether Mathieu Van Der Poel makes another return to XC racing.
CANNONDALE FACTORY RACING
Charlie Aldridge, Simon Andreassen, Alan Hatherly, Mona Mitterwallner
The Cannondale Factory team had some standout performances last year from Mona Mitterwallner's back-to-back World Cup wins and Charlie Aldridges U23 Word Champs win at Glentress. 2024 sees the team stick with the same setup as it hopes to repeat its 2023 success.
CANYON CLLCTV XCO
Line Burquier, Thibaut Francois Baudry, Thomas Griot, Zabdiel Adair Gutierrez Prieto, Loana Lecomte, Carolin Schiff, Luca Schwarzbauer, Jade Treffeisen
Another team staying mostly the same in 2024 is the Canyon CLLCTV with its big hitters Loana Lecomte and Luca Schwarzbauer back for another season. Loana Lecomte will have her eyes set on Olympic glory at home in France.
DECATHLON FORD RACING TEAM
Mathis Azzaro, Savilia Blunk, Emeline Detilleux, Joshua Dubau, Maxime Marotte, Samara Maxwell, Greta Seiwald
The Decathlon Ford Racing Team made no big changes over the off-season but it did pick up the young talent of Samara Maxwell at the closing rounds of the 2023 season after her impressive performances as a privateer. With a full season of factory support ahead she will be a rider to watch in 2024.
GHOST FACTORY RACING
Caroline Bohé, Nicole Koller, Finja Lipp, Isla Short, Anne Terpstra, Jeroen Van Eck
No changes for the Ghost Factory team as it holds onto a strong roster of riders for an Olympic year of XC racing. Anne Terpstra and Caroline Bohé had strong seasons in 2023 and will be strong contenders in the always competitive elite women's racing.
GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM
Dario Lillo, Jens Schuermans, Carter Woods
The Giant Factory XC team adds a fresh face for 2024 as it signs Dario Lillo to the team. Dario ended the season just behind new teammate Carter Woods in last year's overall standings and both racers are always a threat for a race win.
INEOS GRENADIERS
Pauline Ferrand Prevot, Thomas Pidcock, Brandon Smith Rivera Vargas, Ben Turner
The Ineos Grenadiers are perhaps the top team coming into a stacked year of racing with both XCO World Champs on board and the previous Olympic gold medal winner they will be the team to beat at this year's summer games.
LIV FACTORY RACING
Ronja Blöchlinger, Linda Indergand, Jennifer Jackson
Ronja Blochlinger was an unstoppable force in last year's XCC racing as well as a rapid racer in the longer XCO format. The Swiss rider topped the overall standings for both XCC and XCO categories showing her strength no matter the discipline. After racing success, the Liv Factory team remains unchanged for 2024 with Linda Indergand and Jennifer Jackson back for another year alongside Ronja Blochlinger.
PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM
Marta Cano Espinosa, Ondřej Cink, Rebecca Henderson
The Primaflor Mondraker team has lost a couple of riders from 2024 but it has kept its big hitters Rebecca Henderson and Ondrej Cink for the upcoming season. The pair of top racers are joined again by Marta Cano Espinosa.
SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM
Filippo Colombo, Kate Courtney, Andri Frischknecht, Nino Schurter
The Scott-SRAM team rarely make any changes and after switching out Lars Forster for Filippo Colombo last year the roster has been left untouched for 2024. Will this season see more record-breaking wins from Nino Schurter?
SPECIALIZED FACTORY RACING
Haley Batten, Christopher Blevins, Sina Frei, Victor Koretzky, Peter Sagan, Laura Stigger, Martin Vidaurre Kossmann
The Specialized Factory team also sticks with a very similar squad for 2024 with the only addition being Peter Sagan who will be filling the early part of the season with racing in the hope of getting a spot at this year's Olympics.
TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL
Zoe Cuthbert, Elin Karlsson, Jenny Rissveds, Kelsey Urban
Team 31 has seen a few changes for 2024 as Linn Gustafzzon departed in the off-season to be replaced by Elin Karlsson and Zoe Cuthbert. Zoe Cuthbert was previously racing as a privateer so it's great to see another top team picking up riders who have been running their own programs in past seasons of racing.
THÖMUS MAXON
Vital Albin, Mathias Flückiger, Lars Forster, Alessandra Keller, Kathrin Stirnemann, Luke Wiedmann
The Thömus Maxon team has seen no changes over the off-season as it looks to carry on some of the top results it saw last year. Mathias Flückiger, Alessandra Keller and Lars Forster were all winning riders for the team in 2023 and will be in the mix for potential gold medal winning rides in Paris this summer.
TREK FACTORY RACING PIRELLI
Riley Amos, Anton Cooper, Vlad Dascalu, Gwendalyn Gibson, Madigan Munro, Jolanda Neff, Withen Albert Philipsen, Evie Richards
The Trek Factory team has seen two changes since 2023 with the team now featuring Pirelli as part of the team's name and the addition of Withen Albert Philipsen. The Trek team has a big roster of the sports top riders which includes Jolanda Neff who will be looking to defend her Tokyo Olympic gold medal this year.
Full UCI-Registered XC Team List:
ALLEBIKE FACTORY TEAM
EDVIN ELOFSSON
OSCAR LIND
LEO LOUNELA
ALPECIN-DECEUNINCK
RONJA EIBL
SAMUEL GAZE
PUCK PIETERSE
MATHIEU VAN DER POEL
ASIA UNION TCS RACING TEAM
RIYADH HAKIM BIN LUKMAN
SAYU BELLA SUKMA DEWI
YUTA MATSUMOTO
NICOLE QUIÑONES
BCL FACTORY TEAM
GIULIA CHALLANCIN
STEFANO CUNEO
ELISA FERRI
TOMMASO FERRI
GIORGIA GIANNOTTI
FEDERICO NESI
ANITA POLETTI
ALESSIA VERRANDO
BEAR NATIONAL TEAM
BAILEY CIOPPA
ROBBIE DAY
RAULITO GUTIERREZ
CARSON HAMPTON
TOBY HASSETT
MAKENA KELLERMAN
LASSE KONECNY
MATTHEW CAYDEN PARKER
JACK SPRANGER
BRADY WHITE
BERRIA-POLIMEDICAL MTB RACING TEAM
DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO
GIUSEPPE PANARIELLO
DUVAN NELSON PEÑA FRANCO
VITTORIA RIZZO
BH COLOMA TEAM
ALBERTO BARROSO GOMEZ
JOFRE CULLELL ESTAPE
ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ
RAQUEL QUEIRÓS
CATRIEL SOTO
DAVID VALERO SERRANO
SOFIA WAITE
BH-WALLONIE MTB TEAM
ADRIEN ANCIAUX
THÉO DEMARCIN
JULIA GRÉGOIRE
CLEMENT HORNY
ANTOINE JAMIN
REMY MERTZ
BIKE TEAM SOLOTHURN
FABIAN BLOCH
NICK BURKI
JOEL FLURI
SEREINA HOSNER
ELIA NASCARELLA
LUCA NASCARELLA
FABIO PÜNTENER
LUCA SCHÄTTI
FIONA SCHIBLER
CHLOE TSCHUMI
BIXS PERFORMANCE RACE TEAM
MICHA ALDER
YANICK BINZ
LUKAS FLÜCKIGER
MURIEL FURRER
MARCEL GUERRINI
SERAINA LEUGGER
JOEL ROTH
TIMON RÜEGG
GIAN ANDRI SCHMID
CALOI HENRIQUE AVANCINI RACING
ULAN BASTOS GALINSKI
CAINÃ GUIMARÃES DE OLIVEIRA
SABRINA OLIVEIRA DA SILVA
CANNONDALE FACTORY RACING
CHARLIE ALDRIDGE
SIMON ANDREASSEN
ALAN HATHERLY
MONA MITTERWALLNER
CANYON CLLCTV XCO
LINE BURQUIER
THIBAUT FRANCOIS BAUDRY
THOMAS GRIOT
ZABDIEL ADAIR GUTIERREZ PRIETO
LOANA LECOMTE
CAROLIN SCHIFF
LUCA SCHWARZBAUER
JADE TREFFEISEN
CREUSE MAINSAT EVAUX
PAUL BOICHIS
NATHAN CORNILLON
EDEN COUDOUIN
THIBAUT KAHLHOVEN
AMELIE LAQUEBE
HUGO PICHON
MATHIS TONNEAU
ANTOINE TRAN VAN
CS CARABINIERI - CICLI OLYMPIA
DANIELE BRAIDOT
FILIPPO FONTANA
EMANUELE HUEZ
CUBE FACTORY RACING
KIRA BÖHM
FABIAN EDER
LARS GRÄTER
LUKE MOIR
KNUT RØHME
SVEN STRÄHLE
FINN TREUDLER
CUBE SEFIC OREIA
JULES CHEREL
LUKAS GARAUD
HUGO LE GOFF
RAPHAËL POTTIER
CYKLOSTAR PIRELLI
KRYŠTOF BAŽANT
JOSEF JELÍNEK
FILIP KONEČNÝ
VÁCLAV KRATOCHVÍL
ROBERT MITÁŠ
DECATHLON FORD RACING TEAM
MATHIS AZZARO
SAVILIA BLUNK
EMELINE DETILLEUX
JOSHUA DUBAU
MAXIME MAROTTE
SAMARA MAXWELL
GRETA SEIWALD
DINAMO-BIKEXPERT-SUPERBET
VICTOR-ALEXANDRU ARON
VICTOR-CATALIN BRINZA
TUDOR CAZACEANU
RAISSA COSTEA
GEORGE-BOGDAN DUCA
MIRUNA-MARIA GIRBACEA
ALEXANDRU-SABIN HUSARIU
ALEXANDRU-ANDREI ILIE
EDE-KAROLY MOLNAR
MANUELA MURESAN
EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN
PATRIK ČERNÝ
FRANTIŠEK HOJKA
DOMINIK HŘEBEJK
DOMINIK KUKLA
VÁCLAV NAXERA
TEREZA TVARŮŽKOVÁ
MATEJ ULÍK
FORESCO HOLDING PROCO RL PRO TEAM
LEANDRE BOUCHARD
VICTOR VERREAULT
WILLIAM VERREAULT
FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT
ANTHONY BILIĆ
FEDERICO CHIECCHI
ANDREA FORONI
LINE MYGDAM
GAPP SYSTEM - KOLOFIX MTB RACING TEAM
JITKA ČÁBELICKÁ
LUKÁŠ KOBES
DAVID KOLÁŘ
JAN ŠKARNITZL
GHOST FACTORY RACING
CAROLINE BOHÉ
NICOLE KOLLER
FINJA LIPP
ISLA SHORT
ANNE TERPSTRA
JEROEN VAN ECK
GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM
DARIO LILLO
JENS SCHUERMANS
CARTER WOODS
INEOS GRENADIERS
PAULINE FERRAND PREVOT
THOMAS PIDCOCK
BRANDON SMITH RIVERA VARGAS
BEN TURNER
JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RACING
VIRÁG BUZSÁKI
LAURIANE DURAFFOURG
KATRIN EMBACHER
RAMONA FORCHINI
MARTIN GROSLAMBERT
ANINA HUTTER
ARNE JANSSENS
NADINE PERKS
GREGOR RAGGL
SIMONA SPĚŠNÁ
JBG2
PIOTR BRZOZKA
KRZYSZTOF LUKASIK
KAROL OSTASZEWSKI
KA BOOM - KRAPF
REMO EGLI
NICOLAS HALTER
JAN SOMMER
LARS SOMMER
SVEN SOMMER
URSIN SPESCHA
FABRICE WALSER
KMC RIDLEY MTB RACING TEAM
YANA BELOMOINA
MARTINS BLUMS
FREEK BOUTEN
GUNNAR HOLMGREN
OLEKSANDR HUDYMA
LOTTE KOOPMANS
JANIKA LÕIV
RENS TEUNISSEN VAN MANEN
KOSMORIDE ALTERBIKETOURS UCI MTB TEAM
ALEXANDRA ADAM
ALEXANDROS ATHANASIADIS
ELEFTHERIA GIACHOU
EFSTRATIOS MANOLIDIS
KTM FACTORY MTB TEAM
MARIO BAIR
LEONIE DAUBERMANN
MAXIMILIAN FOIDL
MATHIS GUAY
EVA HERZOG
KATHARINA SADNIK
KTM PROTEK ELETTROSYSTEM
ALESSIO AGOSTINELLI
FABIO BASSIGNANA
GIOELE BERTOLINI
MARCO BETTEO
FEDERICO ROSARIO BRAFA
ETTORE FABBRO
ELISA LANFRANCHI
GIORGIA MARCHET
LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY
FRANCESC BARBER ARGUIMBAU
MONICA ESTRADA MARTINEZ
HUGO FRANCO GALLEGO
AMALIA MEDINA FERNANDEZ
JOAN MIR MASCARO
ROGER TURNÉ MARINELLO
RAUL VILLAR BLANCO
LAPIERRE MAVIC UNITY
NOËLLE BURI
MALENE DEGN
SEBASTIAN FINI CARSTENSEN
SAM FOX
ANNIE LAST
THOMAS LITSCHER
LAUREN MOLENGRAAF
LIV FACTORY RACING
RONJA BLÖCHLINGER
LINDA INDERGAND
JENNIFER JACKSON
MASSI
JAUME BOSCH PICO
NURIA BOSCH PICO
LOAN CHENEVAL
LINN GUSTAFZZON
KATHERINE LINDO PESOLA
MAXIME LORET
NOÉMIE PAN
ANTOINE PHILIPP
ERIKA MONSERRATH RODRIGUEZ SUAREZ
MOUNTAINBIKE RACINGTEAM
DANIEL CASTILLO NOYOLA
MARION FROMBERGER
SIMON GEGENHEIMER
TITOUAN PERRIN GANIER
NILS-OBED RIECKER
MVM VESC CYCLING TEAM
CSENGE ANNA BOKROS
ÁRON MIHÁLY HORVÁTH
ÁDÁM RÉVÉSZ
ORBEA FACTORY TEAM
DAVID DOMINGO CAMPOS MOTOS
PIERRE DE FROIDMONT
LUCA MARTIN
ANNE TAUBER
CHIARA TEOCCHI
PAN-AMERICAN UNION RACING
EDRICK ANAYA HERNANDEZ
DARREN COLON
ESTEBAN HERRERA OCHOA
JOY HARUMI MENDEZ GARCIA
WILL MERTINS
TYLER ORSCHEL
GEORWILL PÉREZ ROMÁN
ANA MARIA ROA MUÑOZ
ANGEL RODRIGUEZ MORALES
PITTSTOP RACING TEAM
LAURIE ARSENEAULT
MIKA COMANIUK
MARIN LOWE
PIVOT CYCLES OTE
RAPHAEL AUCLAIR
RAFAELLE CARRIER
ELLA MACPHEE
LILY ROSE MAROIS
ZORAK PAILLE
COLE PUNCHARD
MAUDE RUELLAND
SIMON RUELLAND
PHILIPPE ST LAURENT
PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM
MARTA CANO ESPINOSA
ONDŘEJ CINK
REBECCA HENDERSON
PUMP FOR PEACE RACING TEAM
TUMELO MAKAE
FARANAK PARTOAZAR
RDR ITALIA FACTORY TEAM
ROBERTO CRISI
GRETA DEMICHELIS
MIRKO TABACCHI
ROUVY SPECIALIZED
KATEŘINA BEYEROVÁ
LUCIE BOŘÁNKOVÁ
BARBORA DVOŘÁKOVÁ
ADÉLA HOLUBOVÁ
PATRIK PILAŘ
MARIKA PULKRABOVÁ
PAVEL TUHÁČEK
NELA VIKTOROVÁ
JAKUB VLASATÝ
NIKOLA ZÁRYBNICKÁ
SALTOKI-CONOR
IÑAKI FERNANDEZ CONTIN
JOSE MIGUEL RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL
ESTIBALIZ SAGARDOY ZUNZARREN
IÑIGO SAGARDOY ZUNZARREN
DARIO SILVESTRE PASCUAL
ENEIT VERTIZ APEZETXEA
SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET
SACHA BERGAUD
RAPHAEL CHAZALY
LILOU FABREGUE
NOEMIE GARNIER
LÉNA GERAULT
LUCAS GRIECO
ALEXANDRE MARTINS
VEDERSØ OLIVER SØLVHØJ
SCOTT RACING TEAM
ANDRIN BEELI
MARIKA CELESTINO
GIOELE DE COSMO
GIADA MARTINOLI
ELIA RIAL
GIULIA RINALDONI
ANDREA SIFFREDI
MATTEO SIFFREDI
LORENZO TRINCHERI
SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM
FILIPPO COLOMBO
KATE COURTNEY
ANDRI FRISCHKNECHT
NINO SCHURTER
SENSE FACTORY RACING
NICOLAS RAFHAEL AMANCIO ROMAO MACHADO
RUBENS DONIZETE VALERIANO
BERNARDO NEVES CRUZ
SINGER RACING TEAM
MATTHIAS BETTINGER
MARTIN FREY
JAKOB HARTMANN
CALEB KIENINGER
JONAS KING
SIMON STIEBJAHN
SPECIALIZED FACTORY RACING
HALEY BATTEN
CHRISTOPHER BLEVINS
SINA FREI
VICTOR KORETZKY
PETER SAGAN
LAURA STIGGER
MARTIN VIDAURRE KOSSMANN
SPECIALIZED RACING BR
NINA CARVALHO DOS SANTOS
HENRIQUE RIBEIRO BRAVO
GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA
EIKI YAMAUCHI LEONCIO
STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM
VINZENT DORN
NIKLAS SCHEHL
JULIAN SCHELB
BEN SCHWEIZER
STRÜBY STING
JADE BIRCHLER
PAULA GORYCKA
CRISTEL HUBACHER
SUBTERRA SANTA CRUZ
SAMUEL JIROUŠ
JAN SÁSKA
TEREZA SÁSKOVÁ
SUNN FACTORY RACING
JULES CORMIER
NATHAN DOS REIS GRACA
RIKI KITABAYASHI
FLAVIE LANDRIN ZEBERT
ALEXIS LECUIVRE
SUNSHINE RACERS NALS
JULIA MARIA GRAF
ANDREA KRAVANJA
MARK KUDIYEV
JANA PALLWEBER
NICLAS PALLWEBER
TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL
ZOE CUTHBERT
ELIN KARLSSON
JENNY RISSVEDS
KELSEY URBAN
TEAM BAGNOL JO.WE OMEGA
MAXIME AYRAL
SOFIAN CORNIGLION
GUILLAUME ALEXANDRE DEURWEILHER
KILLIAN HAMPIAUX
DORIAN MARTINO
TIMEO OLIVE
JULES ROSSEL
LUCAS TESTE
TEAM BMC
JANIS BAUMANN
STEFFI HÄBERLIN
MAXIME LHOMME
JORDAN SARROU
JURI ZANOTTI
TEAM BULLS
URS HUBER
LEON REINHARD KAISER
ALBAN LAKATA
AXEL ROUDIL CORTINAT
SIMON SCHNELLER
TEAM ORNANS SUPERIOR
ATHYS BEDINI
THÉO CANOLLE
QUENTIN COLNEL
ANATOLE CORDIER
ELECTA GALLEZOT
JULIEN HEMON
MATHIS PEAN
TEAM SUNN PERFORMANCE CYCLING
ALIX ANDRE GALLIS
ELIOT CONTESSO
ALLAN DAGNET
THIBAULT DANIEL
CELINE FROMY
FLAVIE GUILLE
SAMUEL LEROY
ISAURE MEDDE
ROXANNE PORLIER
ANATHOLE VERMERSCH
TEAM SUPERIOR RAFALSOCKS
HUGO BRIATTA
YANN CHAPTAL
MARIE DUFOSSE
AXEL HARDY LAINE
LOUISE HAUTREUX
LISE KLAES
LUBIN MONTEIL
NICOLAS RIHOUEY
EMMA TERRIGEOL
TEAM VOSGES KTM
UGO BERTRAND
HUGO BOULANGER
LÉA BRETTE
NATHAN CELIE
PIERRE CURIEN
ANAELLE HENRY
ARTHUR LIARDET
AMÉLIE VAZEILLE
THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS
MONIQUE HALTER
LORIS HÄTTENSCHWILER
LARA LIEHNER
CHIARA METTIER
ROMANO PÜNTENER
CHIARA SOLÈR
SIRIN STÄDLER
THÖMUS MAXON
VITAL ALBIN
MATHIAS FLÜCKIGER
LARS FORSTER
ALESSANDRA KELLER
KATHRIN STIRNEMANN
LUKE WIEDMANN
TREK FACTORY RACING PIRELLI
RILEY AMOS
ANTON COOPER
VLAD DASCALU
GWENDALYN GIBSON
MADIGAN MUNRO
JOLANDA NEFF
WITHEN ALBERT PHILIPSEN
EVIE RICHARDS
TREK FUTURE RACING
IAN ACKERT
NATALIA GRZEGORZEWSKA
LEA HUBER
TOBIAS LILLELUND
BJORN RILEY
ETHAN ROSE
GIULIANA SALVINI MORGEN
TRINITY RACING MTB
LAUREN AGGELER
ADRIEN BOICHIS
CAMILO ANDRES GOMEZ GOMEZ
ALEX JUNIOR MALACARNE
HUGO ANDRES RODRIGUEZ AGUILAR
TRINX FACTORY TEAM
CRISTIAN BERNARDI
LUCIA BRAMATI
MARCO BRAMATI
EVA LECHNER
VITA MOVRIN
OLIVIA ONESTI
ALICE PASCUCCI
NICOLE PESSE
ALAN ZANOLINI
VCA ANJOS KTM
PIERRICK BURNET
MELVIN CROMMELINCK
RÉMY DUQUESNE
QUENTIN LUCHINI
ANAÏS MOULIN
JANIS ROUFFIAC
NAËL ROUFFIAC
JULIE ROUVEYROL
LUCAS SALIERNO RUAMPS
AMANDINE VIDON
VTT FUN CLUB
LÉO ANTOINE
COLINE CLAUZURE
FLORIAN FERY
TOM PERRIN
AUXENCE PORTAL
NICOLAS STOCKY
TOM WICHLACZ
WALTER MTB TEAM
MAURO HASSLER
ANDRIN WALTER
SIMON WALTER
WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO
SIMONE AVONDETTO
GINIA CALUORI
CAMERON ORR
ELIAN PACCAGNELLA
HEBY GUSTAV PEDERSEN
HEBY SOFIE PEDERSEN
GIADA SPECIA
X-SAUCE FACTORY TEAM
ALEX ALAMAN MIER
CRISTOFER BOSQUE RUANO
NEUS CAPELLA FLORIT
LUCIA GOMEZ ANDREU
LUCIA MACHO JIMENEZ
ANIOL MORELL COLL
ZEROUNO FACTORY RACING
ANDREA DARCY HERNANDEZ GARAVITO
DAVID (TINKER) JUAREZ
MARCELA LIMA BRAGA MATOS
SHARA HELENA QUINTERO BOHORQUEZ