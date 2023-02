The UCI Releases the 2023 Team List

555 Gravity Racing:



Ryan Brannen

Douglas Goodwill

Luke Williamson



Abetone Ancillotti Vittoria Factory Team:



Tommaso Acerbi

Nadine Ellecosta

Tommaso Francardo

Nicola Grotti



Alpecin-Deceuninck:



Ceylin Del Carmen Alvarado

Ronja Eibl

Sam Gaze

Jente Michels

Puck Pieterse

Mathieu Van Der Poel

Niels Vandeputte



Backyard Racing Factory Team:



Janis Lehmann

Noel Niederberger

Fabrizio Schütz



Bear National Team:



Austin Beard

Benjamin Crimson

Victoria Chloe Fraser

Cobe Freebrun

Carson Hampton

Lasse Konecny

Daxton Mock

Matthew Cayden Parker

Jack Spranger

Brady White



Berria Vittoria Factory Team:



Jana Czeczinkarová

Sean Fincham

Léna Gerault

Lucie Urruty



Beyond Racing:



Abigail Hogie

Anna Newkirk

Evan Turpen



BH Coloma Team:



Nuria Bosch Pico

Carlos Coloma Nicolas

Jofre Cullell Estape

Natalia Fischer Egusquiza

Rocio Del Alba Garcia Martinez

Pablo Rodriguez Guede

Catriel Soto

David Valero Serrano



BH-Wallonie MTB Team:



Théo Demarcin

Julia Grégoire

Clement Horny

Antoine Jamin

Arne Janssens



Bike Team Solothurn:



Yanick Binz

Fabian Bloch

Nick Burki

Sereina Hosner

Elía Nascarella

Luca Nascarella

Fabio Püntener

Luca Schätti

Fiona Schibler



Bixs Performance Race Team:



Noëlle Buri

Lukas Flückiger

Marcel Guerrini

Seraina Leugger

Joel Roth



Buff Megamo Team:



Hans Becking

Pedro Silva José Dias

Hugo Drechou

Meritxell Figueras Garangou

Enrique Morcillo Vergara

Peeter Pruus

Janina Wüst



Caloi Henrique Avancini Racing:



Henrique Avancini

Ulan Bastos Galinski

Canina Guimaraes De Oliveira

Sabrina Oliveira Da Silva





Cannondale Enduro Team:



Max Beaupre

Ella Conolly

Iago Garay Tamayo



Cannondale Factory Racing:



Charlie Aldridge

Simon Andreassen

Alan Hatherly

Mona Mitterwallner



Cannondale Vas Arabay:



Raul Bermudez Arjona

Roberto Bou Martin

Monica Yuliana Calderon Martinez

Josefina Casadey

Francisco Herrero Casas

Miguel Munoz Moreno

Ruben Ruzafa Cueto

Greete Steinburg



Canyon CLLCTV:



Line Burquier

Thibaut Francois

Thomas Griot

Zabdiel Adair Gutierrez Prieto

Loana Lecomte

Withen Albert Philipsen

Luca Schwarzbauer



Canyon CLLCTV Dainese:



Alexandre Cure

Alexis Icardo

Gloria Scarsi



Canyon CLLCTV Factory Enduro Team:



José Borges

Jesse Melamed

Dimitri Tordo



Canyon CLLCTV Factory Team:



Troy Brosnan

Mille Johnset

Luca Shaw

Dante Silva



Canyon CLLCTV Pirelli:



Henry Kerr

Henri Kiefer

Lucas Lagneau

Rafaël Pelletier

Loris Revelli



Canyon Collective FMD:



Rudi Eichhorn

Phoebe Gale

Kaos Seagrave

Tahnee Seagrave

Oliver Zwar



Canyon Northwave MTB Team:



Stefanie Dohrn

Andreas Seewald

Martin Stosek

Marc Stutzmann

Petr Vakoc



Ceska Sporitelna - Accolade Cycling Team:



Marek Bartunek

Marek Rauchfuss

Jaromir Skála

Karla Stepánová



Chili Racing Brigade:



Jamie Edmondson

Anna Charlotte Germann







Commencal / Schwalbe:



Austin Dooley

Pau Menoyo Busquets



Commencal Enduro Project:



Louis Jeandel

Guillaume Larbeyou

Alex Rudeau

Mathieu Ruffray



Commencal IC Process:



Raphael Iniguez

Elliot Lees

Siel Van Der Velden



Commencal IC Studio:



Thomas Estaque

Hugo Frixtalon

Matteo Iniguez



Commencal Les Orres:



Léo Abella

Lisa Baumann

Jack Piercy

Erice Van Leuven

Antoine Vidal



Commencal/Muc-Off By Riding Addiction:



Thibaut Daprela

Hugo Marini

Myriam Nicole

Amaury Pierron

Gaëtan Ruffin



Computer Mania MTB Racing Team:



Tyler Jacobs

Daniel Van Der Walt

Johan Van Zyl



Continental Atherton:



Dan Atherton

Gee Atherton

Rachel Atherton

Charlie Hatton

Andreas Kolb

Jim Monro

Dom Platt



Continental Nukeproof Factory Racing:



Christopher Cumming

Ronan Dunne

Louise-Anna Ferguson

Harry Molloy

Veronika Widmann



Creuse Mainsat Evaux:



Nathan Cornillon

Eden Coudouin

Thibault Daniel

Amelie Laquebe

Hugo Lorentz

Mattis Pateau

Hugo Pichon

Nathan Rousselle

Antoine Tran Van



CS Carabinieri - Cicli Olympia Vittoria:



Daniele Braidot

Filippo Fontana

Emanuele Huez



Cube Action Team:



Veronika Brüchle

Jonas Göweil

Nathan Secondi

Hanna Steinthaler

Gustav Wildhaber





Cube Factory Racing:



Simon Chapelet

Danny Hart

Max Hartenstern



Cube Next Generation XC:



Kira Böhm

Fabian Eder

Lars Gräter

Sven Strähle



D2mont Merida:



Jakub Hník

Karel Hník

Tomás Morávek

Lubomír Petrus

Filip Rydval

Jan Stroz

Jakub Zemene



Devinci Global Racing:



Georgia Astle

Greg Callaghan

Evan Wall



Dinamo-Bikexpert-Superbet:



Dragos-Gabriel Arama

Victor-Alexandru Aron

Victor-Catalin Brinza

Tudor Cazaceanu

Raissa Costea

George-Bogdan Duca

Alexandru-Sabin Husariu

Alexandru-Andrei Ilie

Ede-Karoly Molnar

Manuela Muresan



DMT Racing Team By A.S.D. Marconi Project's:



Jorge Oliveira Tiago Ferreira

André Guerreiro Filipe Francisco

Andreas Miltiadis

Ieva Venckute

Tomás Visnovsky



Dorval AM Commencal:



Camille Balanche

Benoit Coulanges

Monika Hrastnik

Baptiste Pierron

Miran Vauh

Samuel Zbinden



Evolve Racing:



Dean Lindsey

Colin Mcelyea

Evan Medcalf



Express CZ - Tufo Team Kolín:



Karolína Bedrníková

Patrik Cerny

Frantisek Hojka

Robert Hula

Václav Naxera

Daniel Rubes

Tereza Tvaruzkova

Matej Ulik



Forbidden Synthesis Team:



Connor Fearon

Emmy Lan

Magnus Manson

Jon Mozell

Zachary Rebitt

Alex Storr

Rhys Verner



Foresco Holding Proco RL Pro Team:



Leandre Bouchard

Victor Verreault

William Verreault



Four ES International Project:



Anthony Blic

Lucrezia Braida

Greta Demichelis

Luca Fregata

Line Mygdam



Frameworks Racing:



Colin Mulally

Neko Mulally





After months of speculation, the team rumors season is coming to a close. The UCI has released the team list, which lists all of the athletes and team managers that will be participating in World Cup MTB events. The team lists now include Enduro and XC Marathon events.We've already seen that Jesse Melamed is joining Canyon Sam Blenkinsop has signed with Crestline Bike Co. and Henrique Avancini has joined his own team but there's some new info here too.A full recap is coming but in the meantime dig in and find the gold, here