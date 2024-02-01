The UCI Releases the 2024 Team List

Feb 1, 2024
by Ed Spratt  
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After months of speculation, the team rumours season is coming to a close. The UCI has released the team list, which lists all of the athletes and team managers who will be participating in World Cup MTB events.

We've already seen that Vali Höll is back at YT, Mondraker has a new factory team and Greg Minnaar has left Santa Cruz to join Norco but there's some new info here too.

From a quick glance at the list, it appears that Aaron Gwin has no team listed for 2024 while Danny Hart has been picked up by Continental Nukeproof Factory Racing. Brook MacDonald also looks to be signed on with the Forbidden Synthesis team.

A full recap will be added here shortly but in the meantime dig in and find the gold, here.



ABETONE ANCILLOTTI VITTORIA FACTORY TEAM - EDR

TOMMASO CALONACI
NADINE ELLECOSTA
MATTEO FALCINI
GIORGIA FIOCCHI
TOMMASO FRANCARDO
NICOLA GROTTI


ALLEBIKE FACTORY TEAM - XC

EDVIN ELOFSSON
OSCAR LIND
LEO LOUNELA


ALPECIN-DECEUNINCK - XC

RONJA EIBL
SAMUEL GAZE
PUCK PIETERSE
MATHIEU VAN DER POEL


ANNECY MTB PROJECT - EDR

LOUISON ARNAUD
PEDRO CASTELA FERNANDEZ
SARAH CHAMAILLARD
MATHIS FLEURY
TOM GOYFFON
MARTIN MORVAN
ANTOINE REY MILLET
LAURA SIMONIN


ASIA UNION TCS RACING TEAM - XC

RIYADH HAKIM BIN LUKMAN
SAYU BELLA SUKMA DEWI
YUTA MATSUMOTO
NICOLE QUIÑONES


BACKYARD RACING FACTORY TEAM - DH

JANIS LEHMANN
NOEL NIEDERBERGER
FABRIZIO SCHÜTZ


BCL FACTORY TEAM - XC

GIULIA CHALLANCIN
STEFANO CUNEO
ELISA FERRI
TOMMASO FERRI
GIORGIA GIANNOTTI
FEDERICO NESI
ANITA POLETTI
ALESSIA VERRANDO


BEAR NATIONAL TEAM - XC

BAILEY CIOPPA
ROBBIE DAY
RAULITO GUTIERREZ
CARSON HAMPTON
TOBY HASSETT
MAKENA KELLERMAN
LASSE KONECNY
MATTHEW CAYDEN PARKER
JACK SPRANGER
BRADY WHITE


BERRIA-POLIMEDICAL MTB RACING TEAM - XC

DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO
GIUSEPPE PANARIELLO
DUVAN NELSON PEÑA FRANCO
VITTORIA RIZZO


BEYOND RACING - DH

ABIGAIL HOGIE
ANNA NEWKIRK


BH COLOMA TEAM - XC

ALBERTO BARROSO GOMEZ
JOFRE CULLELL ESTAPE
ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ
RAQUEL QUEIRÓS
CATRIEL SOTO
DAVID VALERO SERRANO
SOFIA WAITE


BH-WALLONIE MTB TEAM - XC

ADRIEN ANCIAUX
THÉO DEMARCIN
JULIA GRÉGOIRE
CLEMENT HORNY
ANTOINE JAMIN
REMY MERTZ


BIKE TEAM SOLOTHURN - XC

FABIAN BLOCH
NICK BURKI
JOEL FLURI
SEREINA HOSNER
ELIA NASCARELLA
LUCA NASCARELLA
FABIO PÜNTENER
LUCA SCHÄTTI
FIONA SCHIBLER
CHLOE TSCHUMI


BIXS PERFORMANCE RACE TEAM - XC

MICHA ALDER
YANICK BINZ
LUKAS FLÜCKIGER
MURIEL FURRER
MARCEL GUERRINI
SERAINA LEUGGER
JOEL ROTH
TIMON RÜEGG
GIAN ANDRI SCHMID


BNC RACING - DH

ADAM BRAYTON
LEWIS CARR
JAMIE EDMONDSON
JONO JONES
DANIEL PARFITT
MIKAYLA PARTON
SORLEY SWABEY
MORGAN WILLIAMS


BUFF MEGAMO TEAM - XCM

WOUT ALLEMAN
HANS BECKING
JOSÉ DIAS
ENRIQUE MORCILLO VERGARA
PABLO RODRIGUEZ GUEDE
ROSA VAN DOORN
JANINA WÜST


The rest of the 2024 teams will be added shortly.



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Racing and Events Racing Rumours


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22 Comments
  • 17 0
 Danny Hart on Continental Nukeproof thank god!
  • 4 0
 Alright enough of the rumors and now things are official.. LETS GET RACING!!!!
Asa will take overall and world champ year 1 for him
And elite is going to be like supercross this year with too many fast people and it’ll stay tight for awhile!! I’m stoookkkeeeddd
  • 4 0
 PNW brand/rider updates: Jack Menzies on Canyon with Jesse! Sick!!! Brook McDonald on Forbidden also very sick. And lastly WeAreOne with a DH team of Mark Wallace and Jon Mozell. Hell yeah.
  • 1 0
 For a second there I thought Mark Wallace was done, stoked to see these guys racing a We Are One DH bike!
  • 3 0
 Am I crazy or is there no Aaron Gwin to be found?
  • 2 0
 He still hasn’t decided what he will do
Wants to buy into ownership of a team he will ride for
Will be interesting to see where he ends up
  • 6 4
 This list is always missing information. Frameworks doesn't have Asa or Angel. Yeti still has Bex. UCI never gets their shit updated and it is not surprising at all.
  • 1 0
 @pisgahgnar: You might be looking at the wrong list, for me it is showing Asa and Angel on Frameworks and no mention of Bex on Yeti.
  • 3 0
 @pisgahgnar: Are you implying that the UCI is a dogsh*t entity?
  • 2 0
 I wouldn’t be surprised to see him not race full time. He’s got a lot going on it seems and I doubt owning a team is as profitable as racing and earning a salary.
  • 1 0
 @pisgahgnar: you're looking at the wrong list probably? Bex is not on Yeti. www.uci.org/team-details/20044
  • 1 0
 @shredddr: Agree, he's also expanding (nearly doubling if I recall) the bike park he recently purchased, among his other business ventures and personal life. Total speculation, but Gwin seems like the kind of guy that maybe wants to have a family while he's still somewhat young. So maybe not traveling to Europe for the summer makes more sense for him right now.
  • 3 0
 That site doesn't seem to be updated...
  • 2 0
 i had the same thing - check again as it is now
  • 1 0
 @bentterz: TY
  • 3 0
 Kathy Sessler reunited with Greg Minnnar as Team Manager for Norco
  • 4 1
 Pink bike team defunct?
  • 4 1
 Bulldog on Forbidden!
  • 1 0
 At this point, Gwin is the only one I’m curious to know what he’s gonna do!?!
  • 2 0
 Jono Jones racing WC's with grandad - Team BNC looks interesting!
  • 1 0
 Gwin and Warner = New Discovery Commentators?
  • 1 0
 Damn spoiler alerts







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