The UCI Releases the 2024 Team List

After months of speculation, the team rumours season is coming to a close. The UCI has released the team list, which lists all of the athletes and team managers who will be participating in World Cup MTB events.
We've already seen that Vali Höll is back at YT
, Mondraker has a new factory team
and Greg Minnaar has left Santa Cruz to join Norco
but there's some new info here too.
From a quick glance at the list, it appears that Aaron Gwin has no team listed for 2024 while Danny Hart has been picked up by Continental Nukeproof Factory Racing. Brook MacDonald also looks to be signed on with the Forbidden Synthesis team.
A full recap will be added here shortly but in the meantime dig in and find the gold, here
.
ABETONE ANCILLOTTI VITTORIA FACTORY TEAM - EDR
TOMMASO CALONACI
NADINE ELLECOSTA
MATTEO FALCINI
GIORGIA FIOCCHI
TOMMASO FRANCARDO
NICOLA GROTTI
ALLEBIKE FACTORY TEAM - XC
EDVIN ELOFSSON
OSCAR LIND
LEO LOUNELA
ALPECIN-DECEUNINCK - XC
RONJA EIBL
SAMUEL GAZE
PUCK PIETERSE
MATHIEU VAN DER POEL
ANNECY MTB PROJECT - EDR
LOUISON ARNAUD
PEDRO CASTELA FERNANDEZ
SARAH CHAMAILLARD
MATHIS FLEURY
TOM GOYFFON
MARTIN MORVAN
ANTOINE REY MILLET
LAURA SIMONIN
ASIA UNION TCS RACING TEAM - XC
RIYADH HAKIM BIN LUKMAN
SAYU BELLA SUKMA DEWI
YUTA MATSUMOTO
NICOLE QUIÑONES
BACKYARD RACING FACTORY TEAM - DH
JANIS LEHMANN
NOEL NIEDERBERGER
FABRIZIO SCHÜTZ
BCL FACTORY TEAM - XC
GIULIA CHALLANCIN
STEFANO CUNEO
ELISA FERRI
TOMMASO FERRI
GIORGIA GIANNOTTI
FEDERICO NESI
ANITA POLETTI
ALESSIA VERRANDO
BEAR NATIONAL TEAM - XC
BAILEY CIOPPA
ROBBIE DAY
RAULITO GUTIERREZ
CARSON HAMPTON
TOBY HASSETT
MAKENA KELLERMAN
LASSE KONECNY
MATTHEW CAYDEN PARKER
JACK SPRANGER
BRADY WHITE
BERRIA-POLIMEDICAL MTB RACING TEAM - XC
DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO
GIUSEPPE PANARIELLO
DUVAN NELSON PEÑA FRANCO
VITTORIA RIZZO
BEYOND RACING - DH
ABIGAIL HOGIE
ANNA NEWKIRK
BH COLOMA TEAM - XC
ALBERTO BARROSO GOMEZ
JOFRE CULLELL ESTAPE
ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ
RAQUEL QUEIRÓS
CATRIEL SOTO
DAVID VALERO SERRANO
SOFIA WAITE
BH-WALLONIE MTB TEAM - XC
ADRIEN ANCIAUX
THÉO DEMARCIN
JULIA GRÉGOIRE
CLEMENT HORNY
ANTOINE JAMIN
REMY MERTZ
BIKE TEAM SOLOTHURN - XC
FABIAN BLOCH
NICK BURKI
JOEL FLURI
SEREINA HOSNER
ELIA NASCARELLA
LUCA NASCARELLA
FABIO PÜNTENER
LUCA SCHÄTTI
FIONA SCHIBLER
CHLOE TSCHUMI
BIXS PERFORMANCE RACE TEAM - XC
MICHA ALDER
YANICK BINZ
LUKAS FLÜCKIGER
MURIEL FURRER
MARCEL GUERRINI
SERAINA LEUGGER
JOEL ROTH
TIMON RÜEGG
GIAN ANDRI SCHMID
The rest of the 2024 teams will be added shortly.
BNC RACING - DH
ADAM BRAYTON
LEWIS CARR
JAMIE EDMONDSON
JONO JONES
DANIEL PARFITT
MIKAYLA PARTON
SORLEY SWABEY
MORGAN WILLIAMS
BUFF MEGAMO TEAM - XCM
WOUT ALLEMAN
HANS BECKING
JOSÉ DIAS
ENRIQUE MORCILLO VERGARA
PABLO RODRIGUEZ GUEDE
ROSA VAN DOORN
JANINA WÜST
Asa will take overall and world champ year 1 for him
And elite is going to be like supercross this year with too many fast people and it’ll stay tight for awhile!! I’m stoookkkeeeddd
Wants to buy into ownership of a team he will ride for
Will be interesting to see where he ends up