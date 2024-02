The UCI Releases the 2024 Team List

ABETONE ANCILLOTTI VITTORIA FACTORY TEAM - EDR



TOMMASO CALONACI

NADINE ELLECOSTA

MATTEO FALCINI

GIORGIA FIOCCHI

TOMMASO FRANCARDO

NICOLA GROTTI





ALLEBIKE FACTORY TEAM - XC



EDVIN ELOFSSON

OSCAR LIND

LEO LOUNELA





ALPECIN-DECEUNINCK - XC



RONJA EIBL

SAMUEL GAZE

PUCK PIETERSE

MATHIEU VAN DER POEL





ANNECY MTB PROJECT - EDR



LOUISON ARNAUD

PEDRO CASTELA FERNANDEZ

SARAH CHAMAILLARD

MATHIS FLEURY

TOM GOYFFON

MARTIN MORVAN

ANTOINE REY MILLET

LAURA SIMONIN





ASIA UNION TCS RACING TEAM - XC



RIYADH HAKIM BIN LUKMAN

SAYU BELLA SUKMA DEWI

YUTA MATSUMOTO

NICOLE QUIÑONES





BACKYARD RACING FACTORY TEAM - DH



JANIS LEHMANN

NOEL NIEDERBERGER

FABRIZIO SCHÜTZ





BCL FACTORY TEAM - XC



GIULIA CHALLANCIN

STEFANO CUNEO

ELISA FERRI

TOMMASO FERRI

GIORGIA GIANNOTTI

FEDERICO NESI

ANITA POLETTI

ALESSIA VERRANDO





BEAR NATIONAL TEAM - XC



BAILEY CIOPPA

ROBBIE DAY

RAULITO GUTIERREZ

CARSON HAMPTON

TOBY HASSETT

MAKENA KELLERMAN

LASSE KONECNY

MATTHEW CAYDEN PARKER

JACK SPRANGER

BRADY WHITE





BERRIA-POLIMEDICAL MTB RACING TEAM - XC



DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO

GIUSEPPE PANARIELLO

DUVAN NELSON PEÑA FRANCO

VITTORIA RIZZO





BEYOND RACING - DH



ABIGAIL HOGIE

ANNA NEWKIRK





BH COLOMA TEAM - XC



ALBERTO BARROSO GOMEZ

JOFRE CULLELL ESTAPE

ROCIO DEL ALBA GARCIA MARTINEZ

RAQUEL QUEIRÓS

CATRIEL SOTO

DAVID VALERO SERRANO

SOFIA WAITE





BH-WALLONIE MTB TEAM - XC



ADRIEN ANCIAUX

THÉO DEMARCIN

JULIA GRÉGOIRE

CLEMENT HORNY

ANTOINE JAMIN

REMY MERTZ





BIKE TEAM SOLOTHURN - XC



FABIAN BLOCH

NICK BURKI

JOEL FLURI

SEREINA HOSNER

ELIA NASCARELLA

LUCA NASCARELLA

FABIO PÜNTENER

LUCA SCHÄTTI

FIONA SCHIBLER

CHLOE TSCHUMI





BIXS PERFORMANCE RACE TEAM - XC



MICHA ALDER

YANICK BINZ

LUKAS FLÜCKIGER

MURIEL FURRER

MARCEL GUERRINI

SERAINA LEUGGER

JOEL ROTH

TIMON RÜEGG

GIAN ANDRI SCHMID





BNC RACING - DH



ADAM BRAYTON

LEWIS CARR

JAMIE EDMONDSON

JONO JONES

DANIEL PARFITT

MIKAYLA PARTON

SORLEY SWABEY

MORGAN WILLIAMS





BUFF MEGAMO TEAM - XCM



WOUT ALLEMAN

HANS BECKING

JOSÉ DIAS

ENRIQUE MORCILLO VERGARA

PABLO RODRIGUEZ GUEDE

ROSA VAN DOORN

JANINA WÜST



After months of speculation, the team rumours season is coming to a close. The UCI has released the team list, which lists all of the athletes and team managers who will be participating in World Cup MTB events.We've already seen that Vali Höll is back at YT Mondraker has a new factory team and Greg Minnaar has left Santa Cruz to join Norco but there's some new info here too.From a quick glance at the list, it appears that Aaron Gwin has no team listed for 2024 while Danny Hart has been picked up by Continental Nukeproof Factory Racing. Brook MacDonald also looks to be signed on with the Forbidden Synthesis team.A full recap will be added here shortly but in the meantime dig in and find the gold, here