Throwback Thursday: 22 Freeride Bikes From Past Darkfests

Bienvenido Aguado's 2020 YT Tues // Photo: Saskia Dugon

Kade Edwards' 2021 Trek Session

Nico Vink's 2020 Transition TR11 // Photo: Saskia Dugon

Sam Reynolds' 2017 Polygon DH9 // Photo: Eric Palmer

Louis Reboul's 2021 Cannondale prototype

William Robert's 2021 Norco Shore

Graham Agassiz's 2017 Kona Operator // Photo: Eric Palmer

Brage Vestavik's 2020 GT Fury // Photo: Saskia Dugon

Vinny T's 2021 Scott Gambler

Kurt Sorge's 2017 Polygon DH9 // Photo: Eric Palmer

Theo Erlangsen's 2021 Commencal Furious

Szymon Godziek's 2021 NS Fuzz

Adolf Silva's 2017 YT Tues // Photo: Eric Palmer

Clemens Kaudela's 2017 Merida Freeride // Photo: Eric Palmer

Kaos Seagrave's 2021 Canyon Sender

Nico Vink's 2017 Scott Gambler // Photo: Eric Palmer

Kaos Seagraves 2020 Canyon Sender // Photo: Saskia Dugon

Sam Reynolds' 2021 NS Fuzz

Brendan Fairclough's 2020 Scott Gambler // Photo: Saskia Dugon

Kyle Jameson's 2017 Scott Voltage FR // Photo: Eric Palmer

CJ Selig's 2021 Commencal Supreme

Clemens Kaudela's 2021 Propain Rage

Which is your favorite? Bienvenido Aguado's 2020 YT Tues

With Darkfest kicking off this week we have looked back through the archives for some of the freeride bikes from past years, check out some classic bikes below or see some of this year's custom rides here