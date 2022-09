Georgia Astle's Devinci Spartan

The second annual Dark Horse Invitational freeride event is taking place right now in Revelstoke, British Columbia. Christina Chappetta interviews 6 riders about their bikes that will be getting sent down the course.0:32 - Georgia Astle's Devinci Spartan3:15 - Erice Van Leuven's Commencal Furious6:05 - Casey Brown's Trek Session Park9:31 - Amy Ertel's GT Fury11:41 - Tayte-Proulx Royds' Liv Hail13:54 - Hannah Bergemann's Transition TR11