Video: 5 Custom Freeride Bikes from Red Bull Rampage 2021

Jaxson Riddle's Transition TR11

Kyle Strait's Commencal Furious

Ethan Nell's YT Tues

Cam Zink's 2016 YT Tues

Tyler McCaul's GT Fury

We take a look at the Rampage rides of Jaxson Riddle, Kyle Strait, Ethan Nell, Cam Zink, and Tyler McCaul.• Frame size: small• 27.5" front / 26" rear wheel• Tire pressure: 36 psi w/ tubes• 600 lb spring• 100 psi fork, max compression and volume spacers• 38mm rise Deity bars• 27.5" wheels• 4 tokens, 168 psi in RockShox Boxxer fork• 245 psi in shock, custom tune• Kenda Hellkat tires, tubes front and rear• Size: small, custom rear end• 27.5" front / 26" rear wheel• Max tokens in fork, zero tokens in shock• Michelin DH 34 / DH 22 tires with tubes• 25mm stem• Size: medium• 27.5" front / 26" rear wheel• 150mm Canfield cranks• Trickstuff Maxima brakes w/ Shimano XTR rotors• Custom tuned Fox Float X2• Fork pressure: 85 - 90 psi, max tokens• Michelin tires, tube in rear. 29 psi front / 34 psi rear.• Size: medium• 30mm stem• Deity 15mm rise bar• Maxxis Minion DHF tires w/ tubes• 75 psi in fork w/ max volume spacers• 250-255 psi in rear shock / max volume spacers