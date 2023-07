Video: Actual Weights of World Cup DH Bikes with Ed Masters

Pivot Phoenix

Rider: Dane Jewett

[No inserts]

16.54 kg / 36.45 lb



GT Fury

Rider: Ryan Pinkerton

[No inserts]

18.24 kg / 40.20 lb



GT Fury

Rider: Roger Vieira

[No inserts]

18.36 kg / 40.48 lb



Scott Gambler

Rider: Luke Mumford

[Rear XC Cuschcore]

16.4 kg / 36.16 lb



Canyon Sender

Canyon Pirelli Team

[No inserts]

17.56 kg / 38.71 lb



Santa Cruz V10

Union Team

[No inserts]

17.49 kg / 38.55 lb



GT Power Performer

Rider: Wyn Masters

22.87 kg / 50.41 lb



Canyon Sender

Rider: Luca Shaw

[No inserts]

17.71 kg / 39.04 lb



Canyon Sender

Rider: Phoebe Gale

[No inserts]

17.40 kg / 38.35 lb



Canyon Sender

Rider: Tahnee Seagrave

[No inserts, Ti bolts]

17.36 kg / 38.26 lb



Scott Gambler

Rider: Dean Lucas

[Rear insert and lead weight]

18.27 kg / 40.27 lb



Scott Gambler

Rider: Marine Cabirou

[Telemetry]

17.2 kg / 37.91 lb



Pivot Phoenix

Rider: Matt Walker

[Front and rear inserts]

17.2 kg / 37.91 lb



Mondraker Summum

[No inserts, lead weight]

17.83 kg / 39.3 lb



Atherton AM.200

Rider: Dom Platt

[No inserts, lead weight]

17.86 kg / 39.36 lb



Commencal Supreme

Rider: Amaury Pierron

[Rear insert]

19.15 kg / 42.22 lb



Saracen Prototype

[Telemetry, no inserts]

19.54 kg / 43 lb



Saracen Prototype

[No inserts]

19 kg / 41.88 lb



Ed Masters is continuing his incredible World Cup content this year as he hits the pits in Val Di Sole to gather the weights of some of the bikes taking on the third rounds of the 2023 World Cup series. We have added a list of riders, bikes, and weights if you're only here for the numbers.