Commencal Cartel Riders:

•Dante Silva

•Tyler Ervin

•Samantha Soriano

•Kaden Pankow

•Ainoha Ijurko

•Tom Guillo

•Emmett Hancock

•Loic Martin

•Nuno Reis



Check out the pure flow of the young Commencal Cartel riders on the dusty tracks of Vallnord Bike Park in Andorra.