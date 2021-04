Video: Ethan Shandro’s RockShox Trek Race Team Edition Session - Pro Bike Check

2022 Trek Session Details:

Frame: R3

Rear Shock: RockShox Super Deluxe Ultimate DH, RC damper, 250x72.5mm

Fork: RockShox Boxxer Ultimate, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, straight steerer, 46mm offset, Boost, 110x20mm Maxle Stealth, 200mm travel

Cassette: SRAM PG-720, 11-25, 7 speed

Cranks: SRAM X01 DH, 34T alloy ring, 165mm length

Chainguide: E*Thirteen LG1

Pedals: Crankbrothers Mallet DH

Rear Derailleur: SRAM X01 DH, medium cage

Chain: SRAM PC-1110, 11 speed

Handlebar: 800mm Descendant

Stem: Truvativ 50mm

Grips: Ergon GD1 Evo

Brakes: SRAM Code RSC 4-piston hydraulic disc

Wheels: DT Swiss FR 1950 Classic

Tires: Maxxis Assegai (Front) + Minion DHR 2 (Rear)

Seatpost: Descendant





Starting Settings:

Tire Pressure Front: 25

Tire Pressure Rear: 27



Fork Pressure: 125

Fork HSC: 2

Fork LSC: 8

Fork Rebound: 6



Shock Pressure: 225

Shock HSC: 5

Shock LSC: 3

Shock Rebound: 4



Tom Bradshaw gets a close up look at Ethan Shandro's Trek Session. Get all the details on the new Session in our First Ride article here