Video: Hardcore Hardtail Hauling in Barcelona

Hugo Frixtalon & Thibault Storer

The Range

META HT AM Race 29

Fork: ROCKSHOX LYRIK RC, 150 mm

Transmission: SRAM NX EAGLE 12sp

Brakes: SRAM Guide T, 200 mm / 180 mm

Rims: E13 TRS, 32 holes, 30 mm inner width, tubeless ready

Tires: MAXXIS DHF, 29 x 2,5 WT, EXO, front MAXXIS AGGRESSOR, 29 x 2,5 WT, EXO, rear



META HT AM Essential 27,5

Fork: ROCKSHOX YARI RC, 160 mm

Transmission: SRAM NX, 1 x 11 sp

Brakes: SRAM LEVEL, 200 mm / 180 mm

Rims: E13 TRS, 32 holes, 35 mm inner width, tubeless ready

Tires: VEETIRECO FLOW SNAPP, 27,5 x 2,6, Skinwall, 72 TPI front and rear



META HT AM Origin 27,5

Fork: ROCKSHOX RECON RL, 150 mm

Transmission: SRAM X5, 1 x 10 sp

Brakes: TEKTRO HD-M275, 200 mm / 180 mm

Rims: WTB ST i35, 32 holes, 35 mm inner width

Tires: VEETIRECO FLOW SNAPP, 27,5 x 2,6, skinwall, 72 TPI front and rear



No shock? No worries.on our META HT AM in Barcelona - fun times guaranteed.