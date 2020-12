Video: The Loose Riders Christmas Mixtape

Our Christmas Special: A global party with the Loose Riders family!With riding from Kévin Meyer, Damon Iwanaga, Chelsea Kimball, Tim Bringer, Zac West, Jakob Hartman, Loose Riders Nelson, Julian Clauss, Anthony Lombardi, Edgar Briole, Loose Riders Slovenia, Loose Riders Slovakia, Ward and Wiebe De Prins, Alexis D'heer, Loose Riders Belgium, Vince Moonen, Loose Riders Limburg, Dennis Schröter, Emma Olofsson, Reece Potter and Dominic Gauler aka Dangerous Dom.Merry Christmas, everyone!