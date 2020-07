Video Round Up: Italian EWS Rounds

Punta Ala - 2013

Results:

Elite Men



1st. Fabien Barel: 20:38.1

2nd. Jerome Clementz: +12.5

3rd. Jared Graves: +15



Elite Women



1st. Tracy Moseley: 24:21.8

2nd. Emmeline Ragot: +55.8

3rd. Cécile Ravanel: +1:41.7





Finale Ligure - 2013

Results:

Elite Men



1st. Jerome Clementz: 25:40.5

2nd. Jared Graves: +2.7

3rd. Martin Maes: +25.1



Elite Women



1st. Tracy Moseley: 29:38.7

2nd. Anne-Caroline Chausson: +10.1

3rd. Cécile Ravanel: +1:44.6





La Thuile - 2014

Results:

Elite Men



1st. Damien Oton: 1:11:38.88

2nd. Francois Bailly Maitre: +3.15

3rd. Joe Barnes: +4.16



Elite Women



1st. Tracy Moseley: 1:20:44.38

2nd. Anne-Caroline Chausson: +41.08

3rd. Cécile Ravanel: +1:25.27





Finale Ligure - 2014

Results:

Elite Men



1st. Fabien Barel: 38:08.38

2nd. Jared Graves: +8.39

3rd. Damien Oton: +12.41



Elite Women



1st. Anne-Caroline Chausson: 42:51.21

2nd. Tracy Moseley: +1:01.06

3rd. Cécile Ravanel: +1:22.98





Finale Ligure - 2015

Results:

Elite Men



1st. Jared Graves: 35:42.00

2nd. Fabien Barel: +1.49

3rd. Nicolas Vouilloz: +1.56



Elite Women



1st. Tracy Moseley: 40:50.38

2nd. Cécile Ravanel: +12.51

3rd. Ines Thoma: +1:36.19





La Thuile - 2016

Results:

Elite Men



1st. Richie Rude: 55:00.66

2nd. Sam Hill: +1:35.80

3rd. Damien Oton: +1:42.52



Elite Women



1st. Cécile Ravanel: 1:04:51.26

2nd. Isabeau Courdurier: +2:34.64

3rd. Andréane Lanthier Nadeau: +3:52.53





Finale Ligure - 2016

Results:

Elite Men



1st. Martin Maes: 38:28.15

2nd. Richie Rude: +17.93

3rd. Nicolas Lau: +33.75



Elite Women



1st. Cécile Ravanel: 44:09.50

2nd. Isabeau Courdurier: +56.79

3rd. Anita Gehrig: +2:33.45





Finale Ligure - 2017

Results:

Elite Men



1st. Damien Oton: 49:11.17

2nd. Martin Maes: +14.45

3rd. Sam Hill: +30.39



Elite Women



1st. Cécile Ravanel: 56:43.89

2nd. Isabeau Courdurier: +1:21.23

3rd. Katy Winton: +2:44.06





La Thuile - 2018

Results:

Elite Men



1st. Sam Hill: 59:53.27

2nd. Martin Maes: +13.15

3rd. Eddie Masters: +40.58



Elite Women



1st. Cécile Ravanel: 58:39.84

2nd. Isabeau Courdurier: +1:39.35

3rd. Ines Thoma: +3:38.97





Finale Ligure - 2018

Results:

Elite Men



1st. Richie Rude: 18:31.22

2nd. Damien Oton: +22.06

3rd. Kevin Miquel: +25.88



Elite Women



1st. Cécile Ravanel: 21:43.66

2nd. Isabeau Courdurier: +6.39

3rd. Andreane Lanthier Nadeau: +32.17





Val di Fassa - 2019

Results:

Elite Men



1st. Richie Rude: 35:28.35

2nd. Sam Hill: +18.96

3rd. Florian Nicolai: +25.64



Elite Women



1st. Isabeau Courdurier: 40:56.04

2nd. Andreane Lanthier Nadeau: +34.51

3rd. Noga Korem: +51.12





While we may be missing out on enduro racing from Val di Fassa this weekend it doesn't mean we can't relive some of the best enduro action from Italy. Take a look back at seven years of EWS racing from Italy.