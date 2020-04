DarkFEST diaries from the dirt of Stellenbosch, South Africa. ????‍♂️ Catch up on a wild week featuring:

Sam Reynolds, Brendan Fairclough, Nico Vink, Clemens Kaudela, Daryl Brown, Jaxson Riddle, Kaos Seagrave, Brage Vestavik, Remy Morton, and Bienvenido Aguado.



FPV Pilot: @rensenfpv

Shot on HERO8 Black — GoPro