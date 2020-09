Video: Thomas Lapeyrie Shows He's More Than Just a Racer in 'Portrait'

You think I'm just that competitor and fighter you already know?You think that I could also be this rider who loves his freedom so much, or this pilot who is just looking to have fun with his bike, or even this lover of nature and animals, or still this friend who loves to share times.No I am not only one of them but each of them. I am the racer and the rider, the lion and the dog, the friend and the brother, the air and the water. I am each of them. And in each character I give myself, I lived, I share, I like at 404%Despite the injuries, despite the trauma, despite the scars, despite the hard knocks, my true nature has always kept me smiling no matter what. You can try to kill me, you know what I will do : I will love you for your act. Because it was when I found myself at the bottom that I found the resources to discover myself a little more and go further.So today, through this movie, I wanted to show you who I am and take the opportunity to tell you to live your life at 404% like I do because she’ s so worth it._______________________________________Vous pensez que je suis uniquement ce compétiteur et ce battant que vous connaissez déjà?Vous pensez aussi que je pourrais être juste ce rider qui aime tant sa liberté, ou ce pilote qui cherche à juste s’amuser avec son vélo, ou encore cet amoureux de la nature et des animaux, ou ce copain qui aime tant partager..Non je ne suis pas simplement l’un d’entre eux mais chacun d’entre eux. Je suis le racer et le rider, le lion et le chien, l’ami et le frère, l’air et l’eau. Je suis chacun d’entre eux. Et dans chaque personnage je me donne, je vis, je partage, j’Aime à 404%Malgré les blessures, malgré les traumatismes, malgré les cicatrices, malgré les coups durs... ma vraie nature m’a toujours animé à garder le sourire quoi qu’il arrive. Vous pouvez essayer de me tuer, vous savez ce que je ferai : je vous aimerai encore plus. Car c’est lorsque je me suis retrouvé au plus bas que j’ai su trouver les ressources pour me découvrir un peu plus et aller encore plus loin.Alors aujourd’hui, à travers ce film, j’aimerais simplement vous montrer qui je suis et en profiter pour vous dire de vivre votre vie à 404% comme je le fais car elle en vaut vraiment la peine_______________________________________- A short film produced by Pango Visual -