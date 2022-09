Video: Top 3 Men's & Women's Winning Runs from Proving Grounds 2022

Top 3 Men’s Super Final Runs:

Top 3 Women’s Super Final Runs:

Natural Selection Proving Grounds Super Final Results



Women’s Results

Men’s Results

1. Camila Noguiera (ARG), 82.752. Casey Brown (CAN), 80.503. Vinny Armstrong (NZL), 78.754. Vaea Verbeeck (CAN), 75.55. Harriet Burbidge-Smith (AUS), 61.756. Kirsten Van Horne (CAN), 55.757. Robin Goomes (NZL), DNS8. Georgia Astle (CAN), DNS9. Chelsea Kimball (USA), DNS10. Gemma Corbera (ESP), DNS1. Brett Rheeder (CAN), 93.252. Dylan Stark (USA), 92.253. Bienvenido Aguado Alba (ESP), 91.254. Emil Johansson (SWE), 90.005. Carson Storch (USA), 88.506. Nicholi Rogatkin (USA), 88.007. Conor Macfarlane (NZL), 87.258. Thomas Genon (BEL), 86.259. Reed Boggs (USA), 85.7510. Juan Diego “Johny” Salido (MEX), 85.2511. Clemens Kaudela (AUT), 83.7512. Kyle Strait (USA), 82.5013. Adolf Silva (ESP), 81.0014. Louis Reboul (USA), 74.7515. Ethan Nell (USA), 71.0016. David Lieb (USA), 69.7517. DJ Brandt (USA), 68.5018. Jaxson Riddle (USA), 66.5019. Talus Turk (USA), 49.2520. Cam Zink (USA), DNSBackcountry Best Trick: Nicholi Rogatkin - Cash RollPacifico Best Style: Casey Browni9 Heart & Soul: Camila Noguierai9 Heart & Soul: Dylan Stark