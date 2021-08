Video: Huge Air & Mega Trains - Flat Out Days 2021

Flat Out Days 2021 Invited riders

Jan Perse SLO

Primoz Tanko SLO

Sebastijan Zibert SLO

Erik Kralj SLO

Matic Kokl SLO

Robert Sedmak SLO

Vidian Salehar SLO

Matthias Garber AUT

Leo Hiltner AUT

Dorian Macher AUT

Peter Kaiser AUT

Lucas Huppert CH

Adam Semarek CZE

Martin Lebl CZE

Honza Spika CZE

Jakub Vencl CZE

Viktor Novak SVK

Ivan Prekop SVK

Dian Filip SVK

Jeroen Meersman BEL

Cedric Meersman BEL

Jelle Harnisfeger BEL

Jasper Huybrechts BEL

Antoine Bizet FRA

Alexandre Valls FRA

Olivier Cuvet FRA

Leopold Erhardt DE

Iven Ebener DE

Johny Salido MEX

Vince Moonen NL

Bienvenido Aguado ESP

Manuel Simion IT



See ya next year!For more check out the socials: