Vitus Launches 2019 Mountain Bikes

PRESS RELEASE: Vitus

– John Thompson – Vitus Bikes MTB Product Manager

Nucleus – From £499.99

Nucleus 27 & 29 VR Hardtail – UK RRP £499





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Suntour XCR32 Air 120mm QR

Groupset: 2 x 9 Shimano Atlus (11-36t)

Chainset: Suntour CW15 36 x 22t

Wheels: WTB ST i29 27.5” & 29” Options

Brakes: Tektro HD-M290 160/160 Rotors

Seatpost: Vitus 31.6mm

Tyres: WTB Vigilante 2.3” F / WTB Trailboss 2.25” R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Suntour XCR32 Air 120mm Boost

Groupset: 2 x 9 Shimano Acera (11-36t)

Chainset: Suntour CW15 36 x 22t

Wheels: WTB ST i29 27.5 & 29” Options

Brakes: Tektro HD-M290 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus 31.6mm

Tyres: WTB Vigilante 2.3” F / WTB Trailboss 2.25” R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Suntour Raidon 32 Air 120mm Boos

Groupset: Shimano Deore M6000 (11-42t)

Chainset: Suntour Zeron 32t

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Shimano MT400 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus 31.6mm

Tyres: Schwalbe Magic Mary Addix 2.35” F / Schwalbe Nobby Nick Addix 2.35” R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Sentier – From £849.99

Sentier 27 & 29 Hardtail – UK RRP – £849.99





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Rock Shox Recon RL Boost 130mm

Groupset: 1 x 10 Deore M6000 (11-42t)

Chainset: Suntour Zeron 32t

Wheels: WTB ST i29 27.5” & 29” Options

Brakes: Shimano MT400 180/160 rotors

Seatpost: Vitus

27.5” Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.6 F /MAXXIS Rekon 27.5 x 2.6 R

29” Tyres: MAXXIS Minion DHF 29 x 2.5 F /MAXXIS Minion SS 29 x 2.3 R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: RockShox Sektor RL Boost T27.5 140mm

Groupset: 1×11 Shimano SLX M7000 (11-46T)

Chainset: RaceFace Aeffect 32T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Shimano MT500 180/160 rotors

Seatpost: Vitus

27.5” Tyres: Schwalbe Magic Mary 27.5 x 2.6 F / Schwalbe Nobby Nick 27.5 x 2.6 R

29“ Tyres: Schwalbe Magic Mary 29 x 2.35 F / Schwalbe Nobby Nick 29 x 2.35 R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Sentier 27 VRS Hardtail – UK RRP – £1399.99





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Rockshox Revelation RC fork 140mm

Groupset: 1×12 SRAM NX EAGLE (11-50T)

Chainset: Sram NX EAGLE 32T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Sram Guide R 180/160 Rotors

Seatpost: Brand X Ascend dropper

Tyres: Schwalbe Magic Mary 27.5 x 2.6 F / Schwalbe Nobby Nick 27.5 x 2.6 R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Rockshox Revelation RC fork 140mm

Groupset: 1×12 SRAM NX EAGLE (11-50T)

Chainset: Sram NX EAGLE 32T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Sram Guide R 180/160 Rotors

Seatpost: Brand X Ascend dropper

Tyres: Schwalbe Magic Mary 27.5 x 2.6 F / Schwalbe Nobby Nick 27.5 x 2.6 R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Rapide – From £899.99

Rapide Cross Country Hardtail – UK RRP – £899.99





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Rockshox Rekon RL REMOTE 100mm

Groupset: 1×11 Shimano SLX (11-46T)

Chainset: Suntour Zerpm 30T

Wheels: WTB ST i25

Brakes: Shimano MT-400 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus

Tyres: MAXXIS Ardent RACE 3C 29 x 2.2 F / MAXXIS Ikon 3C 29 x 2.2 R

Finishing Kit: Vitus

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: Rockshox Sektor RL REMOTE 100mm

Groupset: 1×12 SRAM NX EAGLE (11-50T)

Chainset: SRAM NX EAGLE 32T

Wheels: WTB ST Light i25

Brakes: Shimano MT-400 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus

Tyres: MAXXIS Ardent RACE 3C 29 x 2.2 F / MAXXIS Ikon 3C 29 x 2.2 R

Finishing Kit: Vitus

Rapide Carbon – From £1799.99

Rapide CR Cross Country Hardtail – UK RRP – £1799.99





Frame: T7-HM-UD Carbon Fibre

Fork: Rockshox Reba RL Remote 100mm

Groupset: 1×12 SRAM GX EAGLE (10-50T)

Chainset: SRAM GX EAGLE 32T

Wheels: WTB ST Light i25

Brakes: SRAM Level T 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus 31.6mm

Tyres: MAXXIS Ardent RACE 3C 29 x 2.2 F / MAXXIS Ikon 3C 29 x 2.2 R

Finishing Kit: Vitus

Frame: T7-HM-UD Carbon Fibre

Fork: Rockshox SID RL Remote 100mm

Groupset: 1×12 SRAM XO1 EAGLE (10-50T)

Chainset: SRAM x1 carbon EAGLE 32T

Wheels: DT Swiss X1900 Spline 25

Brakes: SRAM Level TL 180/160 Rotors

Seatpost: Vitus 31.6mm

Tyres: MAXXIS Ardent RACE 3C 29 x 2.2 F / MAXXIS Ikon 3C 29 x 2.2 R

Finishing Kit: Vitus

Escarpe – From £1599.99

Escarpe 27 Trail Bike – UK RRP – £1599





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: ROCKSHOX Sektor RL Boost 150mm

Shock: ROCKSHOX Delux R

Groupset: 1×11 SRAM NX (11-46T)

Chainset: SRAM NX 32T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Shimano MT-400 180/160 Rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND dropper

Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.6 F / MAXXIS Rekon 27.5 x 2.6 R

Finishing Kit: Vitus/Nukeproof

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: ROCKSHOX Revelation CHARGER RC Boost 150mm

Shock: ROCKSHOX Delux RT

Groupset: 1×12 SRAM NX EAGLE (11-50)

Chainset: SRAM NX EAGLE 32T

Wheels: WTB ST Light i29 27.5 & 29” Options

Brakes: SRAM Guide R 180/180 rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND

27.5 “ Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.6 F / MAXXIS Rekon 27.5 x 2.6 R

29” Tyres: MAXXIS Minion DHF 29 x 2.5 F / MAXXIS DHR II 29 x 2.4 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: FOX 36 FIT Grip 2 FACTORY Boost 150mm

Shock: FOX DPX2 FACTORY

Groupset: 1×11 Shimano XT (11-46)

Chainset: Shimano XT 32T

Wheels: DT Swiss M1700 Spline 30 27.5” & 29” Options

Brakes: SRAM Guide RE 200/180

Seatpost: BRAND X ASCEND

27.5” Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.6 F / MAXXIS Rekon 27.5 x 2.6 R

29” Tyres: Tyres: MAXXIS Minion DHF 29 x 2.5 F / MAXXIS DHR II 29 x 2.4 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Sommet – From £1699.99

Sommet 27 Enduro Bike – UK RRP £1699.99





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: MANITOU Mattoc COMP Boost 170mm

Shock: ROCKSHOX Delux RT

Groupset: 1×11 SRAM NX (11-46T)

Chainset: SUNTOUR ZERON 30T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Shimano MT-500 203/180 Rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 F / MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: ROCKSHOX YARI CHARGER RC Boost 170mm

Shock: ROCKSHOX Super Delux R

Groupset: 1×12 SRAM NX EAGLE (11-50)

Chainset: SRAM NX EAGLE DUB 32T

Wheels: WTB ST Light i29

Brakes: SRAM Guide RE 200-180 Rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 F / MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Sommet Carbon – From £2999.99

Sommet 27 CRS Enduro Bike – UK RRP – £2999.99





Frame: T7-HM-UD Carbon Fibre

Fork: ROCKSHOX LYRIC CHARGER 2 RC Boost 170mm

Shock: ROCKSHOX Super Delux R

Groupset: 1×12 SRAM GX EAGLE (10-50T)

Chainset: SRAM DESCENDANT EAGLE DUB 32T

Wheels: WTB ST Light i30

Brakes: SRAM Guide RE 200/180 Rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 F / MAXXIS

Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Frame: T7-HM-UD Carbon Fibre

Fork: FOX 36 FIT GRIP 2 FACTORY 170mm

Shock: FOX DPX2 FACTORY

Groupset: 1×11 Shimano XT (11-46T)

Chainset: Shimano XT 32T

Wheels: DT Swiss E1700 Spline 30

Brakes: SRAM Code R 200-180 Rotors

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 F / MAXXIS

Minion DHF 3C 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

E-Sentier Electric Trail Hardtail – £2399.99

E-Sommet – From £3199.99

E-Sommet Electric Enduro Bike – UK RRP – £3199.99





Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: ROCKSHOX Yari RC Boost 170mm

Shock: RockShox Super Delux R

Motor: Shimano e7000 STEPS

Groupset: 1×10 Shimano Deore M6000 (11-42t)

Chainset: Shimano FC-E8000 34T

Wheels: WTB ST i29

Brakes: Shimano M520 4 piston 203-203

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.5 F / MAXXIS

High Roller II 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

Frame: 6061-T6 Alloy

Fork: ROCKSHOX Lyric CHARGER 2 RC2 170mm

Shock: ROCKSHOX Super Delux RC3

Motor: Shimano e8000 STEPS

Groupset: 1×11 Shimano XT/SLX 1×11 (11-46)

Chainset: Shimano FC-E8000 34T

Wheels: WTB ST Light i29

Brakes: SRAM Guide RE 200-200

Seatpost: BRAND X ASCEND

Tyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.5 F / MAXXIS High Roller II 27.5 x 2.5 R

Finishing Kit: Nukeproof/Vitus

"For 2019 we are delighted to be launching the best looking and best-performing bikes we have ever made. Countless hours of testing and refining have delivered the best performing suspension and component specifications to date, all wrapped in confident colour ways and designs. The result; honest, performance-driven rider focused bikes, the Vitus way of doing things."Welcome to the Nucleus, MBR magazine £500 hardtail of the year three years running. Don’t be fooled by the price, the Nucleus isn’t your run of the mill entry-level mountain bike. It’s the foundation of the Vitus mountain bike range, with aggressive geometry designed to get you hooked.Alloy frame with modern geometry – (long, slack, low)120mm fork (27) / 100mm fork (29)Increased standover clearanceISCG 05 chain guide mountsInternal dropper post cable routingLarge volume tyres on 29mm inner width rimsPlayful. Capable. Nimble. Aggressive. Confidence inspiring. Just some of the words from satisfied test pilots that have had the joy of experiencing our award winning Sentier hardtail. With a long, slack and low modern geometry the Sentier is ready to be ridden harder and faster than ever before. It’s a bike you can push to the limit, whatever your skill level.Alloy frame with modern geometry (long, slack, low)140mm fork (27) / 130mm fork (29)Tyre clearance for up to 2.8″ tyres/PLUS compatible on 27.5inch frameISCG 05 chain guide mountsInternal dropper post routingBOOST 148mm Bolt through Rear AxleTubeless ready with tubeless rim tape fitted and valves includedNew for 2019 the Rapide takes all the great characteristics from its Carbon big brother. It’s fast, it’s fun and will put a smile on your face. The alloy boost frameset features tried and tested geometry to allow you to reach your true potential.6061-T6 Modern Alloy BOOST Frameset29” wheelsRockshox 100mm fork inc LockoutMaxxis 3C TyresTubeless ready with tubeless rim tape fitted and valves includedReady to race the Rapide Carbon is a dedicated race proven machine aimed at riders looking to reach the podium or the most efficient bike on that all-day adventure. The Ultra-Light T700 HM-UD carbon frame features modern geometry and impeccable handling characteristics optimised for 29” wheels. The Rapide Carbon was born fastUltra-Light HM-UD Full Carbon FrameSRAM 1 x 12 groupsets29” wheelsRockshox 100mm fork inc LockoutMaxxis 3C TyresTubeless ready with tubeless rim tape fitted and valves includedFrom pushing the limits at your local trail centre to all day epics behind bars, the Escarpe combines the perfect balance of fun and efficiency. With 140mm travel the Escarpe makes the perfect trail bike, holding its own when the going gets rough thanks to its modern geometry. The Escarpe doesn’t believe in one size fits all, that’s why we offer you the choice. 27.5” or 29”. There’s an Escarpe for the way you ride.6061-T6 alloy frame with modern aggressive geometry (long, slack, low)140mm suspension travelISCG 05 chainguide mountsInternal dropper post on all modelsBOOST 148mm Bolt through Rear AxleMetric Trunnion mount shock with sealed bearing upper shock mountTubeless ready with tubeless rim tape fitted and valves includedThe Sommet, much like it’s Carbon brother is everything you need in an enduro bike at a more accessible price. It’s confidence inspiring and handles technical downhills with ease thanks to its modern aggressive geometry. If you’re aiming for the enduro podium or want to push your riding to the limits on your favourite trail, the Sommet is with you all the way.Modern alloy frame with advanced geometry – (long, slack, low)170mm fork travel, 160mm rear travelTyre clearance for up to 2.6″ tyres200mm front 180mm rear brake discISCG 05 chainguide mountsInternal dropper post on all modelsBOOST 148mm Bolt through Rear AxleMetric Trunnion mount shock with sealed bearing upper shock mountThe Sommet Carbon is the choice of 4-time Red Bull Fox Hunt winner Colin Ross, it’s a confidence inspiring 160mm enduro bike. The Sommet handles technical downhills with ease, thanks to the modern aggressive geometry. Take your riding to the limits on your favourite trail or reach for the podium at your local enduro, the Sommet is with you all the way.Modern carbon frame with advanced geometry – (long, slack, low)170mm fork travel, 160mm rear travelTyre clearance for up to 2.6″ tyres200mm front 180mm rear brake discISCG 05 chain guide mountsInternal dropper post routingBOOST 148mm Bolt through Rear AxleMetric Trunnion mount shock with sealed bearing upper shock mountE-Curious? Open up new adventures, a new kind of fun with the E-Sentier, based on the hard charging geometry of our award winning Sentier hardtail. If you’ve ever wondered if bionic legs would make trail riding even more exhilarating you need to ride our E-Sentier. Combining the turbo charged pedal power of the Shimano Steps drive system with the trail blasting fun of the Sentier_SHIMANO STEPS MTB Power E7000Eco, trail or Boost Power modes140mm Front suspension2.6” Maxxis 3C Tyres (Compatible up to 2.8”)Dropper Seat Post4 piston brakesFrame: 6061-T6 AlloyFork: ROCKSHOX Recon RL 140mmMotor: Shimano e7000 STEPSGroupset: 1×10 Shimano Deore (11-42T)Chainset: Shimano FC-E8000 34TWheels: WTB ST i29Brakes: Shimano M520 4 piston 203-203 RotorsSeatpost: Nukeproof/VitusTyres: MAXXIS Minion DHF 27.5 x 2.6 F / MAXXIS Agressor 27.5 x 2.5 RFinishing Kit: Nukeproof/VitusE-Curious? Supercharge your ride with the award-winning E-Sommet. Designed by passionate mountain bikers to handle the most technical descents thanks to its aggressive geometry based on our hard charging Sommet enduro bike. The E-Sommet puts a smile on your face when you realise you are gliding back up for another run after smashing your local downhill trail. Experience the buzz of carving corners with pedal assist on both the climbs and the descents_SHIMANO STEPS MotorAggressive Enduro Geometry (long, slack, low)Eco, trail or Boost Power modesFast charging battery, 80% in 2hrs170mm Front / 160mm rear suspension2.8” Tyre Clearance4 Piston BrakesTubeless ReadyVitus Bikes are available exclusively on Chain Reaction Cycles and Wiggle.Check out the 2019 Vitus MTB Look Book.