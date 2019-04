Wyn shifts gears and microphones for post-race interviews with Tahnee Seagrave, Aaron Gwin, Loic Bruni, Dean Lucas, Danny Hart, Charlie Harrison, Matt Walker, Finn Iles, Amaury Pierron, Loris Vergier, Jure Zabjek, Dakotah Norton, Thibault Darpela, Eddie Masters, Bernard Kerr, and some fired up race fans trackside in Maribor.