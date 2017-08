Coming Up Live: Dual Speed and Style, Crankworx Whistler 2017

Up Next:

Canadian Open Enduro presented by Specialized, Sunday, 13 August:

Fox Air DH, Wednesday, 16 August:

Ultimate Pump Track Challenge presented by RockShox, Thursday, 17 August:

Giant Dual Slalom presented by 100%, Friday 18 August:

Canadian Open DH presented by iXS, Saturday, 19 August:

Red Bull Joyride, Sunday, 20 August

• 17.30 - 19:30 (Local Time)• 1:30 - 3:30 - BST (UK Time)• 20:30 - 22:30 (USA, NY Time)• 10:30 - 12:30 (Australia, Sydney)• 12:30 - 2:30 (New Zealand, Auckland)• 15:30 - 17:30 (Local Time)• 23.30 - 01.30 (BST - (UK Time)• 18.30 - 20:30 (USA, NY Time)• 08.30 - 10.30 (Australia, Sydney) +1 Day• 10.30 - 12.30 (New Zealand, Auckland) +1 Day• 20:00 - 22:00 (Local Time)• 4:00 - 6:00 BST - (UK Time) + 1 Day• 23:00 - 1:00 (USA, NY Time)• 13:00 - 15:00 (Australia, Sydney) + 1 Day• 15:00 - 17:00 (New Zealand, Auckland) + 1 Day• 18:00 - 20:00 (Local Time)• 2:00 - 4:00 BST - (UK Time) + 1 Day• 21:00 - 23:00 (USA, NY Time)• 11:00 - 13:00 (Australia, Sydney) + 1 Day• 13:00 - 15:00 (New Zealand, Auckland) + 1 Day• 15:30 - 17:30 (Local Time)• 23: 30 - 1:30 BST - (UK Time)• 18:30 - 20:30 (USA, NY Time)• 08:30 - 10:30 (Australia, Sydney) + 1 Day• 10:30 - 12:30 (New Zealand, Auckland) + 1 Day• 10:30 - 13:30 - (Local Time)• 18:30 - 21:30 BST - (UK Time)• 13:30 - 16:30 (USA, NY Time)• 03:30 - 06:30 (Australia, Sydney) +1 Day• 05:30 - 08:30 (New Zealand, Auckland) + 1 Day