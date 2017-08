20 Bike Checks from Red Bull Joyride

Name : Torquato Testa // Nationality : ITA // Age : 24



Bike : ROSE Bikes The Bruce

Name : Tomas Lemoine // Nationality : FRA // Age : 20



Bike : Canyon Bikes Stitched 360

Name : Thomas Genon // Nationality : BEL // Age : 23



Bike : Canyon Stitched 360

Name : Jakub Vencl // Nationality : CZE // Age : 27



Bike : Rose Bikes The Bruce

Name : Szymon Godziek // Nationality : POL // Age : 25



Bike : Dartmoor Two6Player

Name : Emil Johansson // Nationality : SWE // Age : 18



Bike : Trek Ticket S

Name : Diego Caverzasi // Nationality : ITA // Age : 22



Bike : Top Secret

Name : Brett Rheeder // Nationality : CAN // Age : 24



Bike : Trek Ticket S

Name : Anthony Messere // Nationality : CAN // Age : 21



Bike : Rose Bikes The Bruce

Name : Brandon Semenuk // Nationality : CAN // Age : 26



Bike : Trek Ticket S

Name : Ryan Nyquist // Nationality : USA // Age : 38



Bike : Haro Steel Reserve 1.3

Name : Reed Boggs // Nationality : USA // Age : 20



Bike : Trek Ticket DJ

Name : Matt Jones // Nationality : GBR // Age : 23



Bike : Marin Alcatraz

Name : Nico Scholze // Nationality : GER // Age : 22



Bike : Canyon Stitched 720

Name : Nicholi Rogatkin // Nationality : USA // Age : 21



Bike : Specialized P3

Name : Max Fredriksson // Nationality : SWE // Age : 22



Bike : NS Bikes Decade

Name : Logan Peat // Nationality : CAN // Age : 27



Bike : Santa Cruz Bicycles

Name : Josh Hult // Nationality : USA // Age : 33



Bike : Mongoose Fireball SS

Name : Simon Pag├ęs // Nationality : FRA // Age : 21



Bike : Octane One Zircus

Name : Mehdi Gani // Nationality : FRA // Age : 28



Bike : Specialized P.Slope

The count down for Red Bull Joyride at Crankworx Whistler is officially on! To get you even more excited for the finals this Sunday on Red Bull TV, check out these beautiful bikes. Don't forget to keep an eye on fmbworldtour.com, FMB social media channels or sign up for the Newsletter for live webcast times.Photos by Richkphotography